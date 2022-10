Het skelet van slangen is erg gereduceerd: de schedel met kaken, het tongbeen, veel wervels en veel ribben. Enkel bij boa’s (hierboven te zien) en pythons zijn er ter hoogte van het begin van de staart nog restjes van achterpoten aanwezig die nauwelijks uit het lichaam steken. Deze zijn op de bovenstaande röntgenfoto van de boa met veel moeite te zien. Het zijn heel dunne en vage botjes die aan beide zijden parallel met de wervelkolom liggen. Dit is alles dat er over is van het bekken en de dijbeenderen. Foto Arie van ’t Riet