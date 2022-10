Universele oplader voor telefoons, tablets en camera’s vanaf 2024 verplicht in EU

Alle telefoons, tablets, koptelefoons, camera’s en draagbare speakers die vanaf eind 2024 op de markt komen, moeten voorzien zijn van een USB-C-ingang om ze op te laden. Het Europees Parlement heeft daar dinsdag mee ingestemd. De wet is bedoeld om elektronisch afval terug te dringen en consumenten in staat te stellen duurzamere keuzes te maken. Het draagvlak in het parlement in het langlopende dossier bleek uiteindelijk groot: van de 705 leden stemden er 602 voor.

De nieuwe wet betekent dat ook het machtige Apple overstag moet. De techgigant lobbyde jarenlang tegen de universele oplader, om Apple-consumenten afhankelijk te houden van producten die uitsluitend Apple kan produceren. Dat was succesvol: invoering van de wet leverde, mede door het tegenwicht van Apple, jarenlange vertraging op. In Brussel gaat het al sinds 2009 over een oplossing voor de 11.000 ton aan afval die al die verschillende oplaadmethoden opleveren.

Zoals vaak het geval bij nieuwe EU-wetgeving tegen de techsector, is ook nu de vrees dat het te laat komt. Steeds meer smartphones zijn immers draadloos oplaadbaar — hoewel ze dan wel weer een oplaadstation nodig hebben. Precies daar zit volgens Europarlementariër Toine Manders (CDA) het probleem. Hij zei vorig jaar tegen NRC: „Het is alsof ze nu nog nieuwe regels voor tankdoppen bedenken voor dieselauto’s die in 2024 op de markt komen: die verdwijnen ook langzaam, dus daar heeft dan ook niemand meer iets aan!”

Lees ook: EU: straks één stekker en één oplader voor alle mobieltjes