Saoedi-Arabië organiseert Aziatische Winterspelen in 2029

Saoedi-Arabië gaat de Aziatische Winterspelen van 2029 organiseren. Dat heeft het land dinsdag bekendgemaakt. Omdat Saoedi-Arabië qua klimaat, natuur en infrastructuur niet erg geschikt is voor wintersport, zal het Saoedische regime 500 miljard dollar (zo’n 506 miljard euro) investeren in onder meer een kunstmatig zoetwatermeer in een nieuwe futuristische stad. Daar zal ook een nieuw sportcomplex komen, waardoor bijvoorbeeld skiën ook mogelijk is in de woestijn.

Lees ook: WK-baas Al-Thawadi wil Qatar laten ‘shinen’

De Saoedische minister van Sport, prins Abdulaziz Bin Turki Al- Faisal, schreef op Twitter „trots” te zijn dat Saoedi-Arabië „het eerste land in West-Azië is” dat het sportevenement mag organiseren. Het is de bedoeling dat het project, dat Trojena heet, in 2026 klaar is. Het complex komt te staan op zo’n 50 kilometer van de Golf van Akaba, op een hoogte van 1.500 tot 2.600 meter. Het plan is om het gebied geschikt te maken om het hele jaar te kunnen wintersporten.

Het Aziatische evenement is niet het eerste sporttoernooi in een gebied dat met kunstmatige ingrepen geprepareerd moet worden. Volgende maand staat het WK in Qatar op de agenda. Voor het eerst in de geschiedenis is dat toernooi in de winter in plaats van zomer, vanwege de hitte in de golfstaat. Overigens kunnen de temperaturen in de winter ook flink oplopen, daarom zijn alle stadions voorzien van airco-installaties die koele lucht op het veld blazen.