RIVM: Najaarsgolf corona echt begonnen

De najaarsgolf van coronabesmettingen is echt begonnen, constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. Er zijn de afgelopen week 19.031 positieve tests geregistreerd, een toename van 55 procent in een week tijd. Ook in het rioolwater zijn meer virusdeeltjes gemeten.

Er zijn vorige week 485 mensen vanwege hun coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis, van wie er 26 op de intensive care zijn beland. Dat zijn de hoogste aantallen sinds juli. In de afgelopen week zijn 20 sterfgevallen gemeld van mensen met corona.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding liggen er nu in totaal 873 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 33 op IC-afdelingen.

Kuipers vooralsnog niet bezorgd

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) is vooralsnog niet bezorgd over de oplopende cijfers. „Dit is in de lijn van de verwachting”, zegt hij tegen persbureau ANP. „We hebben steeds gezegd: hou er rekening mee dat het in het najaar weer omhooggaat.”

Kuipers denkt dat de plannen die het kabinet heeft gemaakt voldoende zijn om grootschalige verstoring van de samenleving te voorkomen en zegt dat er alles aan is gedaan om de zorgcapaciteit op orde te krijgen.

Wel moet volgens de minister de aangepaste Wet publieke gezondheid nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. „Dat is een wettelijk kader dat ik nodig heb als er op enig moment toch maatregelen nodig zouden zijn.”

Testen en herhaalprikken

Het RIVM adviseert mensen zichzelf te testen bij klachten, thuis te blijven bij een positieve test en zich te laten vaccineren. Mensen van boven de zeventig zijn al uitgenodigd voor een herhaalprik. Ruim 22 procent van hen heeft zich tot nu toe laten prikken in de op 19 september begonnen nieuwe vaccinatieronde.

Deze week verstuurt het RIVM uitnodigingen naar alle 60-plussers. Ook jongere mensen met gezondheidsproblemen die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik en zwangere vrouwen kunnen vanaf deze week een uitnodiging voor een nieuwe coronaprik verwachten. Daarna komt de rest van de bevolking aan de beurt.

Mensen testen zich ook weer vaker. GGD-locaties hebben vorige week 23.048 coronatests uitgevoerd, een stijging van 47 procent in vergelijking met de week ervoor. Dat is het hoogste aantal sinds eind juni.