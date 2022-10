Rechter in Mallorcazaak: ik kan me niet voorstellen dat niemand iets heeft gezien

Succes bro”, zegt Sanil B. in de gangen van de rechtbank van Lelystad als hij bij de wc Lars van den H. tegenkomt. De spanning hangt in de lucht, in de krappe rechtbank in Lelystad. De toetsenborden van journalisten ratelen als negen jonge mannen, naast hun advocaat, de bomvolle rechtszaal in lopen. Koppies strak, keurig gekleed. In polootjes, overhemd, of nette trui met een overhemd eronder. Negen Hilversummers, die zich sinds vorig jaar in het oog van een mediastorm bevinden.

Het is deze dinsdag ruim een jaar geleden dat de 27-jarige Carlo Heuvelman op Mallorca overleed, de eerste avond dat hij daar met vrienden was. Hij werd doodgeschopt na een vechtpartij met een groep uit Hilversum, waaruit negen verdachten terecht staan. Drie voor doodslag van Heuvelman en poging tot doodslag op iemand anders van zijn vriendengroep, maar alle negen voor openlijke geweldpleging.

Het draait allemaal om twee vechtpartijen die de Hilversummers hebben gehad in de nacht van 13 juli 2021, in El Arenal op Mallorca. Daarbij zijn meerdere mannen gewond geraakt die aangifte hebben gedaan. Tijdens de tweede vechtpartij raakt Carlo Heuvelman dusdanig gewond dat hij meteen naar het ziekenhuis wordt overgebracht. Op 18 juli overlijdt hij. Het letsel past bij iemand die getrapt of geslagen is met een voorwerp. Op de schoen van een van de hoofdverdachten, Sanil B., is later dna van Heuvelman aangetroffen.

De verdachten kunnen zich nog maar weinig herinneren van wat er met Heuvelman is gebeurd, zo berichtte NRC deze week op basis van het strafdossier. Meerdere verdachten stellen „geen actieve herinnering” meer te hebben. Getuigen die wél verklaarden, werden geïntimideerd.

Als de zitting begint, zit niemand meer vast: van vijf verdachten is de voorlopige hechtenis opgeheven, de advocaten hebben de rechter gevraagd om verlenging tot de uitspraak in november. Bij één van de hoofdverdachten, Mees T., heeft de rechtbank daar problemen mee. Uit een rapport van de Reclassering blijkt namelijk dat hij een nonchalante indruk maakte, te laat kwam, en tegen het advies in toch op vakantie ging met vrienden. En hij werd betrapt op blowen, waarmee hij een van de voorwaarden van zijn schorsing heeft overtreden.

„Ik ben heel zenuwachtig geweest”, zegt Mees, als verklaring. „Ik wilde met een psycholoog praten, maar dat is afgewezen.” De rechter zegt dat het lijkt alsof hij de voorwaarden flauwekul vindt. „Ik snap dat het bij jullie zo overkomt. Is niet mijn bedoeling geweest. Mijn emmer zat vol met zenuwen.”

Na een korte onderbreking oordeelt de rechter dat hij weer vast wordt gezet omdat hij de voorwaarden heeft overtreden, anders dan zijn vier medeverdachten die eerder in hechtenis zaten: zij mogen de rest van het proces wel in vrijheid afwachten.

Niets gedaan, niets gezien

Het probleem van de zaak is dat de verdachten allemaal niet zeggen te weten wat er met Carlo Heuvelman is gebeurd, ze hebben er zelf geen rol in gespeeld en ook niks gezien. Getuigen van buiten de groep hebben wel jongens uit de groep herkend, maar hun verklaringen zijn tegenstrijdig. Op verzoek van de verdediging is gekeken naar de verklaring van een van de belangrijkste getuigen. Een deskundige oordeelde daarover dat haar getuigenis door de manier van verhoren nul waarde heeft.

De jongste van de drie rechters zegt dat hem iets van het hart moet. „Als ik jullie verklaringen lees, heeft niemand Carlo aangeraakt en weet niemand wat er gebeurd is. Maar ik kan me niet voorstellen dat er niemand is geweest die het heeft gezien.” Volgens de rechter blijven de nabestaanden daardoor de rest van hun leven met vragen achter, maar zal ook het geweten van de verdachten blijven knagen. „Wees een vent en vertel wat er gebeurd is”, zegt de rechter.

De komende weken zal duidelijk worden of de verdachten gehoor geven aan de oproep van de rechter. Er volgen meerdere zittingsdagen, de uitspraak wordt in november verwacht.