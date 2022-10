PvdA’er Henk Nijboer treedt per direct uit presidium

Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) stapt per direct uit het presidium. Dat hij laat dinsdag in een verklaring op Twitter weten. Nijboer zegt de afgelopen dagen te zijn aangesproken op de verhouding van zijn partijlidmaatschap tot zijn steun naar het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar Khadija Arib (PvdA). „Dit maakt functioneren in het presidium voor mij onmogelijk.” Aan NRC laat Nijboer weten het besluit niet leuk te vinden, maar „het is in belang van de kamer”.

Fractiegenoot Attje Kuiken (PvdA) laat weten dat er voorlopig geen andere PvdA’er in het dagelijks bestuur van de Kamer komt. „Zo lang het nog onduidelijk is wie het lek heeft veroorzaakt en er nog geen orde op zaken is gesteld, zullen wij niemand leveren namens de Partij van de Arbeid”, aldus Kuiken in een reactie aan NRC. Volgens haar moet er een onderzoek komen naar de hele gang van zaken, ook naar het functioneren van het presidium in deze kwestie.

Vorige week berichtte NRC over een extern onderzoek dat wordt ingesteld naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter Arib na twee anonieme brieven die terecht waren gekomen bij het presidium. Hierin werd melding gemaakt van „machtsmisbruik”, „een onveilige werkomgeving” en een „schrikbewind”. Nijboer schrijft in zijn verklaring dat hij vooraf wist dat de beslissing van het presidium om een onafhankelijk onderzoek in te stellen hem niet in dank zou worden afgenomen. „Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel kritiek gekregen als de afgelopen dagen. Van mensen buiten en binnen mijn partij.”

‘Signalen serieus nemen’

Nijboer zegt te hebben ingestemd met het onderzoek omdat de Tweede Kamer volgens hem verantwoordelijkheid draagt voor de fatsoenlijke behandeling van medewerkers. Als zoveel medewerkers zich genoodzaakt zien melding te maken van een onveilige werksfeer, „kan het presidium niet anders dan deze signalen serieus nemen”. Er zijn volgens hem te veel meldingen van klokkenluiders afgelopen jaren ondergesneeuwd. Aan NRC laat Nijboer weten dat de meldingen aan het adres van Arib „ernstig, zwaar en helaas niet incidenteel zijn”. Tegelijkertijd is niemand schuldig tot het tegendeel is bewezen, aldus Nijboer.

Zaterdag stapte Arib na 24 jaar uit de Tweede Kamer nadat ze woensdag via een journalist van NRC had moeten vernemen dat er een onderzoek naar haar wordt ingesteld. In een emotionele verklaring liet ze weten dat haar beslissing onvermijdelijk was. „Ik ben veel gewend, maar de anonieme dolkstoten van de afgelopen dagen, hebben ertoe geleid dat ik niet langer wens aan te blijven als Kamerlid.”

Het presidium besloot zaterdag aangifte te doen vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie rondom het onderzoek naar de voormalig Kamervoorzitter. Nijboer laat in zijn verklaring weten deze aangifte direct gesteund te hebben. „Maar de schade is aangericht. Dat blijft onverkropbaar.”

Met medewerking van Lamyae Aharouay en Pim van den Dool.

Lees ook: Onder bejubeld Kamervoorzitter Khadija Arib knakte de ene na de andere ambtenaar