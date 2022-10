Vorige week werd bekend dat het presidium van de Tweede Kamer op grond van twee anonieme klachten had besloten een extern onderzoek te gelasten naar het functioneren van Tweede Kamerlid Khadija Arib (PvdA) in haar vorige functie als Kamervoorzitter (2016-2021). Volgens de klachten was er destijds sprake van een onveilig werkklimaat door toedoen van Kamervoorzitter Arib. De gang van zaken kreeg aan het eind van de week een dramatische wending doordat Kamerlid Arib de conclusie trok haar zetel in de Tweede Kamer op te geven.

Paul Bovend’Eert is hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Inmiddels is meer bekend geworden over de achtergrond van de klachten. Maandag 3 oktober berichtte Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) namens het presidium per brief dat het presidium vasthoudt aan een extern onafhankelijk onderzoek. In deze brief beschrijft het presidium helder en duidelijk wie in de Tweede Kamer verantwoordelijkheid draagt voor de ambtenaren van de Kamer.

De griffier heeft de leiding over de ambtelijke organisatie en vervult de werkgeversrol. Hij of zij moet zorgen voor een veilig werkklimaat. Het presidium houdt hierop toezicht. De Kamervoorzitter geeft op geen enkele wijze leiding aan de ambtelijke organisatie van de Kamer, maar is natuurlijk wel nauw betrokken bij het functioneren van de ambtelijke organisatie.

Zeer onveilige werkomgeving

De klachten komen hierop neer dat in de omgang van de Kamervoorzitter met medewerkers van de Kamer sprake was van een zeer onveilige werkomgeving. In NRC heeft inmiddels een uitgebreide reportage gestaan, waarin aan de hand van interviews een beeld wordt geschetst van het onveilige werkklimaat ten tijde van het voorzitterschap van Arib.

Als het allemaal klopt dan lusten de honden daar geen brood van. Wat opvalt in deze reportage is dat de griffier, directeuren en ondernemingsraad destijds de misstanden herhaaldelijk zonder resultaat hebben aangekaart, en dat het presidium ook herhaaldelijk uitdrukkelijk betrokken is geweest bij de behandeling van klachten, maar uiteindelijk de zaak op zijn beloop heeft gelaten en niet heeft ingegrepen.

Waarom geen actie

Als deze in NRC geschetste gang van zaken juist is, dan rijst ten eerste de vraag, waarom men, gegeven de bekendheid met de ernstige klachten uit het verleden, destijds niet en nu naar aanleiding van twee anonieme klachten wel tot actie overging. De suggestie is gewekt dat dit samenhing met het toen aanstaande voorzitterschap van Arib van de enquêtecommissie Corona, maar het presidium is helemaal niet bevoegd om een geschiktheidsonderzoek naar een Kamerlid voor zo’n functie uit te voeren.

Ten tweede is het de vraag of het presidium wel de geëigende instantie is om zo’n onderzoek te entameren. Immers het presidium (ten dele bestaande uit dezelfde leden als destijds) draagt, als de berichten juist zijn, zelf medeverantwoordelijkheid voor de gang van zaken die leidde tot de klachten. Tegen die achtergrond ligt het allerminst voor de hand dat het presidium een onderzoek laat uitvoeren.

Het zou het beste zijn als de Tweede Kamer deze kwestie zelf ter hand neemt en een commissie van ervaren Kamerleden vraagt een onderzoeksopdracht te verstrekken, waarin vooral ook wordt bekeken of betere waarborgen voor het Kamerpersoneel mogelijk zijn voor een veilige werkomgeving.