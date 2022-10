Politie tegen normverval

Gelukkig het land dat geen taalpolitie kent. De ene krant kan dan spreken van zedenpolitie, terwijl de concurrentie het over moraalpolitie heeft. In beide gevallen gaat het om de islamitische religieuze politie van Iran, die een 22-jarige vrouw aanhield omdat haar hoofddoek te veel haar liet zien en haar daarbij zo mishandelde dat ze overleed.

Engelstalige media spreken ook wel over vice squads en dat is de normale vertaling voor onze zedenpolitie, hoewel de Amerikaanse eenheden die onder deze naam opereren meer doen dan alleen zedendelicten opsporen. Ze richten zich eveneens op illegaal gokken, prostitutie, drugsgebruik en indertijd ook nog illegale handel in alcohol. Vice staat immers voor elke soort verdorvenheid. Dus ook voor het overtreden van op religieuze betweterij gebaseerde kledingregels. Daarom dat Iraanse shariabewakers ook zo aangeduid kunnen worden.

Gevallen vrouwen

Het Nederlandse woord ‘zedenpolitie’ klinkt in dit geval vreemd en misschien zelfs enigszins oubollig. Goede, lichte en losse zeden brengen ons terug naar de tijd van gaslantaarns en gevallen vrouwen, die hun lichaam veil hadden voor overleving. Vergrijpen tegen de zeden heten nu zedendelicten en we bedoelen er seksuele misdrijven mee.

De wet heeft een ruimere blik als het om zeden gaat. Het Wetboek van Strafrecht rekent niet alleen gedragingen die ingaan tegen de seksuele moraal tot de zedenzaken, maar tevens openbare dronkenschap, bedelarij en dierenmishandeling. Dus overtredingen van andere normen. Maar toch zal geen zedenafdeling van de politie zich met zulke misdragingen bezighouden. Dronkenlappen worden gewoon door surveillanceagenten meegenomen en voor dierenmishandeling heeft de Tweede Kamer een paar jaar geleden nog een aparte dienst opgericht. In de praktijk strekt het werkterrein van de zedenpolitie zich uit van aanranding en verkrachting tot potloodventen, kinderporno en grooming. Daarom klinkt de naam zedenpolitie voor een shariabrigade die vrouwen oppakt wier hoofddoek tien centimeter te hoog begint, ons vreemd in de oren.

Protest in Teheran vorige maand nadat Mahsa Amini (22) door de moraalpolitie was gedood. Foto AP

Moraalridder

Maar ook moraalpolitie klinkt raar. Het woord is weliswaar al opgenomen in de laatste druk van de Dikke van Dale en verwijst naar politie „in islamitische landen die waakt over de (seksuele) moraal”, maar de term is nog bij lange na niet zo ingeburgerd als zedenpolitie. In databanken en woordenboeken komt moraalpolitie slechts sporadisch voor en dan pas vanaf 1977. In dat jaar beschreef dagblad Trouw hoe de Zuid-Afrikaanse literaire wereld opgeschrikt werd door een publicatieverbod van een roman. De Apartheids-censuur stelde zich op als ‘moraalpolitie’. Volkskrant-columnist Bert Wagendorp vroeg zich na de Russische inval in Oekraïne af of de ‘moraalpolitie’ hem nog wel zou toestaan de Russisch-Oekraïense schrijver Konstantin Paustovski te herlezen. In beide gevallen gaat het niet om een echte politieafdeling maar om een informele groep die normen probeert op te leggen. Op de achtergrond resoneert misschien ook het spottende moraalridder mee. Dat is een Don Quichot-achtige figuur, een zedenpreker, die met inzet van al zijn krachten strijdt tegen het verval der zeden.

Hoezeer het woord moraalpolitie ook een bijklank heeft van spot, toch gebruiken Nederlandse media het zonder ironische bijbedoeling voor Iraanse knuppelaars. Vreemd misschien, maar niet ongewoon. In het Engels wordt de religieuze politie immers ook aangeduid als morality unit of morality squad. Moraalpolitie is een leenvertaling uit het Engels.