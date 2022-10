In schaamteloos lycra stuur ik mijn racefiets het veer bij Lith op. De schipper komt het tolgeld innen. Ik heb honger en vraag hem waar in het dorpje de bakker zit. Hij wijst recht vooruit het dorp in en zegt: „Daar ergens zit een bakker.” Ik meen me van eerder te herinneren dat de bakker echter meer zuidwaarts zat en vraag door. „Bedoelt u daar links van het plein?” De veerman haalt verontschuldigend zijn schouders op en zegt: „Dat weet ik niet. Ik kom nooit aan de overkant.”

