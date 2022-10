Oud-tv-presentatrice en oud-Kamerlid Léonie Sazias (65) overleden

Voormalig tv-presentatrice en oud-Kamerlid Léonie Sazias is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft erevoorzitter van haar oude partij 50PLUS Jan Nagel namens haar familie bekendgemaakt, meldt persbureau ANP dinsdag. Vijf jaar geleden bleek dat Sazias darmkanker had.

De geboren Rotterdamse groeide op in Soest, in de provincie Utrecht. Na de havo ging ze naar de kunstacademie. Op 23-jarige leeftijd werd ze tijdens een screentest verkozen tot nieuwe presentatrice van zender Veronica. Ze bleef lang in de televisiewereld actief, ook bij andere omroepen zoals de AVRO, TROS en Omroep MAX.

Politiek

In 2006 stapte Sazias in de politiek, als eenpersoonsfractie in de Hilversumse gemeenteraad. In 2014 behaalde ze als lijsttrekker van Hart voor Hilversum zes zetels. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 werd ze op een tweede plek van de lijst 50PLUS geplaatst en met een opvallend groot aantal voorkeurstemmen (ruim 51.000) in de Tweede Kamer gekozen.

Sazias bleef Kamerlid tot 2021, maar moest zich wel bijna acht maanden laten vervangen wegens darmkanker. Om die reden stelde zij zich niet voor herverkiezing beschikbaar.

Bij haar afscheid ontving de moeder van drie kinderen warme woorden van toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib. „Van Veronica-babe tot Binnenhoftijger. Het zou zomaar de titel van uw politieke memoires kunnen worden”, zei ze over Sazias.