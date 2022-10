Oud-presentatrice en voormalig Kamerlid Léonie Sazias was betrokken en warm, ook zonder camera in de buurt

Toen Hilversums raadslid Léonie Sazias in 2016 het raadsakkoord verscheurde, een verklaring die de voltallige gemeenteraad had getekend over samenwerking met de burger en luisteren naar elkaar, was dat niet alleen theatraal. Het was ook heel wezenlijk, meent de huidige wethouder Karin Walters. Ondanks fel verzet van ondernemers en bewoners drukte het college het tweerichtingverkeer door in de Emmastraat in de Hilversumse binnenstad. „Dus scheurde ze het akkoord aan stukken. Dat vond ze toen maar een stel holle frasen.”

Want participatie en luisteren naar de burger was volgens Walters de kern van het politieke wezen van volksvertegenwoordiger Sazias. De voormalig presentatrice, die later voor 50Plus de Tweede Kamer in ging, overleed deze week aan de gevolgen van darmkanker. Ze werd 65.

Het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman vond Sazias rond de Groningse gaswinning aan haar zijde. Als Hilversumse „stond ze natuurlijk op afstand”, maar „ze kon zeer goed invoelen wat het betekende voor mensen om in een kapot onveilig huis te zitten, en je niet gesteund te voelen door de overheid. Ze stelde mensen centraal en kwam ook op voor Groningers als de camera’s er niet waren.”

De geboren Rotterdamse Sazias groeide op in Soest. Na de havo ging ze naar de kunstacademie. Op 23-jarige leeftijd werd ze tijdens een screentest verkozen tot nieuwe presentatrice van zender Veronica. Ze bleef lang in de tv-wereld actief, ook bij andere omroepen zoals de AVRO, TROS en Omroep MAX. Met haar man, arrangeur en liedjesschrijver Cees Stolk, maakte zij De avonturen van Haasje en de Rammelaar, met het kinderliedje ‘De Klok’ als bekendste vrucht van vier cd’s. Ook had ze een atelier als beeldend kunstenaar. Ze was moeder van drie kinderen.

Dierenmanieren

In 2006 stapte Sazias in de politiek, als eenpersoonsfractie in de Hilversumse gemeenteraad. In 2014 behaalde ze als lijsttrekker van Hart voor Hilversum zes zetels. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 werd ze op een tweede plek van de lijst 50Plus geplaatst en met ruim 51.000 voorkeursstemmen gekozen.

Martin Gaus benaderde de presentatrice voor zijn programma Dierenmanieren. „Bij duo-presentatie wil het nog wel eens een strijd worden om de aandacht, van die stomme tv-dingen. Maar zij had de prettige eigenschap dat ze daar niet aan meedeed. Ze was een buitengewoon beminnelijk, aardig mens.” Een omhelsing was bij haar „een ware hug”, vol „warmte en intimiteit”.

De tv-bekendheid gaf haar in de politiek een voorsprong. Wethouder Walters, die Sazias in 2017 opvolgde als raadsfractieleider van Hart voor Hilversum, voerde jarenlang oppositie met haar. Bijvoorbeeld tegen de komst van commerciële boten in de Oude Haven. Beslissend moment daarbij was in 2017 toen Sazias kort na een eerste operatie, ze had darmkanker, in een rolstoel de zaal betrad en voor een 18-18 stemverhouding zorgde. Een tweede stemming eindigde ook gelijk. Er kwamen geen boten.

Bij de notoir woelige ouderenpartij 50Plus voerde zij het woord over zorg en welzijn, wat „natuurlijk steeds persoonlijker voor haar werd”, zegt Walters. Eind 2018 moest ze al een aantal maanden herstellen na een uitzaaiing. In 2020, na het terugtreden van fractieleider Henk Krol, schaarde ze zich achter Liane den Haan, een buitenstaander die naar voren was geschoven door partijoprichter Jan Nagel. Sazias zei op een partijbijeenkomst nog wel dat ze „misschien over vier jaar” leiding kon geven, als ze „weer helemaal gezond” zou zijn. Maar ze stelde zich in 2021 niet meer verkiesbaar.