Opsporingsprogramma Hunted is slecht voor de nachtrust

Jagen of opgejaagd worden is een populair programma-format, zoveel is me na een paar maanden betaald televisiekijken wel duidelijk. En er is weinig waar ik zo opgefokt van raak als dat. Want of je je nou inleeft in de jager of de buit, in beide gevallen is het veel geschreeuw van ‘kut’, ‘fuck’ en ‘godverdomme’, constant haasten en jakkeren, en het eind van het liedje is (bijna) altijd dat de jager wint. Dus waarom zou je eraan beginnen?

Hunted (AvroTros) heb ik negen seizoenen lang weten te vermijden, slecht als het voor m’n rust is. Maar nu volg ik alweer twee weken op de maandagavond zes koppels die wekenlang uit handen moeten zien te blijven van een team tactische en technische rechercheurs die alle mogelijke techniek én alle tap- hack,- en trackbevoegdheden tot hun beschikking hebben. En een dik Amsterdams accent, valt me op. Sowieso is het de sport om zoveel mogelijk in jargon te praten. De hunters treffen niet een leeg huis, nee, de woning is „honderd procent negatief”. Er wordt gelokaliseerd, gekoerst en uitgeluisterd, straten worden „dicht” gehouden, er worden „attenties in de lucht” gegooid en ook pijltjes trouwens, in de hoop dat er ergens „ballonnetjes klappen”. En de prooien ondertussen maar rennen, fietsen, meerijden met wildvreemden om te ontsnappen aan hun wisse vangst.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat bij de brainstorm voor dit programma een of meer opsporingsinstanties aan tafel zaten die er best belang bij hebben ons te laten zien wat ze zoal kunnen en mogen, mochten ze ons toevallig zoeken. De miljoenen toezichtcamera’s die je altijd overal voortdurend filmen. De zendmasten die vertellen waar je telefoon en laptop zich bevindt en jij dus vast ook. En dan is er nog niet één gespierde man in T-shirt en zwarte combatbroek aan de deur geweest bij je familie en vrienden om te informeren waar of je uithangt.

Pen en papier

In het nieuwe spelprogramma The Genius (NTR) werd maandagavond tevergeefs geprobeerd hetzelfde soort spanning op te wekken. Tien kandidaten in een cachot-achtige situatie, een vervormde voice-over-stem die zegt dat het aankomt op eten of gegeten worden. Maar hier gebeurde dat niet jakkererend en jagend, maar zittend en met pen en papier. De kandidaten spelen een soort Weerwolven of levend Stratego met elkaar, spelletjes waar ik op de basisschool al mijn aandacht niet bij kon houden.

Vandaar dat ik me boog over de jacht op de gouden Televizierring. Een publieksprijs, kijkers stemmen en bepalen zo de genomineerden en de winnaar. Komende donderdag is de definitieve stemming en de uitreiking live op televisie, maar nu al wordt er schande van gesproken dat er (weer) programma’s zijn boven komen drijven door platte stemmenronseling. Satirisch programma Even tot hier van BNNVARA zou wél een ‘reguliere’ kanshebber zijn, maar het RTL docu-drama De Bevers niet. Nou hébben John de Bever en zijn echtgenoot/manager inderdaad half Brabant gemobiliseerd om te stemmen voor de real life-serie over hun leven. Spandoeken langs de snelweg, radio-oproepen, tv-optredens. Maar de derde genomineerde, Het Jachtseizoen van SBS6, zou zomaar eens echt populair kunnen zijn. Zeker toen het nog een YouTube-programma was, volgden een paar miljoen jongeren hoe een bekende Nederlander vier uur uit handen moest zien te blijven van de drie jongens van StukTV. Beetje het idee van Hunted, zonder opsporingstechnieken (alleen een gps-signaal) maar met hetzelfde gevloek en hysterische gehaast.

John de Mol nam in 2020 StukTV over, nu wordt er in de tv-variant gejaagd op duo’s en zijn de kandidaten ook voor een „oudere doelgroep herkenbaar”. Volgers werden kijkers, bij elkaar opgeteld zijn dat vast veel stemmers.