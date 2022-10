Noord-Korea vuurt ballistische raket af over Japans grondgebied, inwoners zoeken dekking

Noord-Korea heeft dinsdagnacht opnieuw een ballistische raket afgevuurd. Dat meldt persbureau Reuters. De raket vloog over Japans grondgebied, waarop de Japanse kustwacht burgers waarschuwde dekking te zoeken.

Het is voor het eerst in vijf jaar dat inwoners in het noordoosten van Japan moesten evacueren. Zij kregen de waarschuwing dat de raket richting het meest noordelijke hoofdeiland van Japan, Hokkaido, was afgevuurd. Het treinverkeer in het noordoosten gelegen Aomori werd daarop tijdelijk stilgelegd. De raket belandde uiteindelijk aan de andere kant van Japan in de Stille Oceaan, zo’n 3000 kilometer van de kust vandaan.

In een korte persconferentie vlak na het incident zei de hoogste regeringswoordvoerder van Japan, Hirokazu Matsuno, dat de reeks acties van Noord-Korea de vrede en veiligheid van Japan bedreigt en „een serieuze uitdaging vormt voor de hele internationale gemeenschap”. Premier Fumio Kishida zei na de conferentie tegen verslaggevers dat de acties van Noord-Korea „barbaars” zijn. „Wij veroordeling dit sterk.”

De lancering van de raket is de vijfde in tien dagen tijd. Zaterdag testte Noord-Korea ook al twee raketten. De lanceringen daarvoor vonden kort na het bezoek van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris aan Zuid-Korea plaats. Zij ontmoette daar donderdag president Yoon-Suk-yeol.