Nieuw op streaming week 40: Derry Girls, The Midnight Club, en Agent Hamilton

Derry Girls (seizoen 3)

Het derde en laatste seizoen van de uitstekende comedyserie over een groepje Noord-Ierse tienermeiden die op een katholieke school zitten. Derry Girls speelt zich af in de jaren negentig. De zogeheten ‘Troubles’ zijn nog niet voorbij, het is een tijd van conflict en geweld tussen protestanten en katholieken. Erin Quinn en haar vriendinnen Clare, Michelle en Orla worstelen met andere zaken: jongens, seksualiteit, en lastige familieleden. In de slotreeks lijkt het einde van The Troubles nabij. In Derry staat een muurschildering met de hoofdpersonages uit de serie.

Netflix, 7 afleveringen.

The Midnight Club

Nieuwe serie van Mike Flanagan, maker van horrorthrillers als Midnight Mass en The Haunting of Hill House. The Midnight Club speelt zich af in een hospice voor terminaal zieke jongeren. Elke nacht vertellen de bewoners elkaar enge verhalen. Ze sluiten een pact: degene die als eerste komt te overlijden, zal vanuit het hiernamaals contact opnemen.

Netflix, 10 afleveringen.

Agent Hamilton (seizoen 2)

De Zweedse geheim agent Carl Hamilton is terug voor nieuwe missies in Europa.

NPO Start, 8 afleveringen.