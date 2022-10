Het hoofd van de EU-delegatie voor Syrië, de Roemeen Dan Stoenescu, bezocht recentelijk Aleppo en Damascus, en sprak over vrijwillige terugkeer van Syriërs. De afgevaardigde van de EU bezoekt echter niet het oppositiegebied, waar Syriërs naartoe blijven vluchten uit regime-gebied. Door oppositiegebied te boycotten en het niet te helpen ontwikkelen, draagt ook de EU bij aan het verliezen van hoop om nog naar je dorp of stad te kunnen terugkeren. Op de Syrische oppositiezender Syria TV noemde hij als reden dat oppositiegebied te gevaarlijk is omdat het gebombardeerd wordt. Dat klinkt eerlijk gezegd als: we gaan niet naar Oekraïne omdat de veiligheidssituatie niet goed is en het land gebombardeerd wordt, maar we gaan wel naar Moskou.

Rena Netjes is arabiste en journalist.

Nederland gaf in 2018 in een Kamerbrief aan dat een militaire overwinning van Assad „inmiddels imminent” is. Vier jaar later zijn de oppositiegebieden in het noorden er nog steeds. Door de gebieden met miljoenen ontheemden niet te ondersteunen, draagt Nederland indirect bij aan een nieuwe exodus van Syriërs. En dat is exact het tegenovergestelde van wat Nederland wil.

In deze oppositiegebieden is het verre van perfect, maar elke dag komen Syriërs vanuit regime-gebied en door de Koerdische YPG-milities gecontroleerd gebied hier aan. Het is the best of the rest.

Syriërs uit Turkije en Noord-Syrië vluchten opnieuw in groten getale naar de EU. Ze vertrekken in de eerste plaats uit angst voor normalisatie met Assad. „Wij willen niet naar Europa, haal Assad weg en wij gaan allemaal weer naar huis”, vertelde een ontheemde man uit Homs mij in een winkel in Afrin, waar ik sinds een week verblijf.

Turkije

Na de recent veranderde toon van de Turkse president Erdogan en zijn minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu ten aanzien van het Syrische regime, verliezen ook Syriërs in Turkije opnieuw hoop: hoop op terugkeer en hoop op een veilige toekomst. Mogelijk was die veranderde toon er enkel of vooral om de wind uit de zeilen te halen van de Turkse oppositie, die al jaren pleit voor normalisatie met het regime van Assad. „Verzoening tussen oppositiegroepen en de regering in Damascus is nodig voor een duurzame vrede in Syrië”, zei Cavusoglu een maand geleden. Turkse media meldden dat de minister onlangs het belang hiervan had onderstreept tijdens een gesprek met zijn Syrische collega, Faisal al-Mekdad.

Lees ook: Turkije probeert het zijn asielzoekers zo moeilijk mogelijk te maken

Deze uitspraken alleen al waren ook voldoende om Syriërs in dat door Turkije gecontroleerd oppositiegebied in het noordwesten van Syrië de stuipen op het lijf te jagen. Er braken direct massale protesten uit. Als er een kans is dat je gebied van Assad wordt bevrijd, dat je mogelijk kunt terugkeren naar je huis, blijf je mogelijk in de regio.

In de kleine strook van ‘bevrijde gebieden’ in het noorden van Syrië, ook wel klein Syrië genoemd omdat hier mensen uit het hele land naartoe zijn gedeporteerd of gevlucht, gaat het om zo’n 4,7 miljoen voornamelijk intern ontheemden. Het aantal mensen dat daar naartoe vlucht, blijft dus groeien. Hoewel mensen dan hoge bedragen aan smokkelaars moeten betalen, komen ze uit regimegebied, omdat ook de economische situatie daar nog beroerder is dan in oppositie gebied.

Syrische tak van de PKK

Syriërs vluchten overigens niet massaal naar het noordoosten van Syrië, dat wel westerse steun ontvangt. In dat gebied met ongeveer 3 miljoen inwoners, waarvan circa twee derde Arabieren, zwaait de Syrische tak van de PKK de scepter, PYD/YPG. Die gooide het van meet af aan op een akkoordje met Assad.

„Meer dan 46.000 mensen arriveerden in de grensstad Ras al-Ain, in oppositiegebied in Noord-Syrië, uit zowel regime- als door YPG gecontroleerd gebied tussen april 2021 en augustus 2022”, volgens Hussein Raad, die in de lokale raad van Ras al-Ain zit, en ook lid is van de Syrische Oppositie Coalitie, het grootste oppositieblok. Veel van deze mensen proberen vooral naar Turkije en Europa door te reizen, volgens lokale journalisten die ik de afgelopen maanden sprak.

En wat doet de EU? Die brengt een bezoek aan Aleppo en aan Damascus. Als je nog meer Syriërs weg wilt jagen uit Syrië moet je zo doorgaan.