Lef en dubieuze keuzes in film over jihadist Kamal

De vraag hoe kies het is om een drama over een Brusselse Syriëganger te doorspekken met zang- en dansnummers zal iedere kijker verschillend beantwoorden. Evenals de vraag of hij uit eigen keuze naar Syrië gaat om tegen Assad te vechten of een speelbal is van de geschiedenis. En dan is er nog de morele kwestie: is überhaupt begrip mogelijk voor de daden van Kamal, held van Rebel?

Rebel is de nieuwe film van het Belgische duo Adil en Bilall. Ze braken door in Hollywood met Bad Boys for Life (2020) en keren met Rebel terug naar de Brusselse wijk Molenbeek, die ook figureerde in hun debuutfilm Black (2015). Hoofdpersoon is Kamal, een drugsdealer met een voorliefde voor snelle motoren. Hij is lief voor zijn 12-jarige broertje Nassim en hun moeder Leila. Maar als hij tegen de lamp loopt en de politie drugs bij hen thuis vindt, wijst Leila hem resoluut de deur.

Kamal vertrekt naar Syrië waar hij eerst tegen Assad vecht en later tegen wil en dank gerekruteerd wordt door IS. Hij werkt als hun cameraman maar eindigt op een dag als beul in een van hun gewelddadige, professioneel opgenomen en gelikt gemonteerde propagandavideo’s. Dat Kamal toch echt deugt, illustreren Adil El Arbi en Bilall Fallah door hem aardig te laten zijn tegen de voor hem gekochte bruid, de Jezidi Noor.

Ondertussen toont Kamals broertje Nassim zich tot verdriet van zijn moeder gevoelig voor een ronselaar met gladde praatjes („Je broer is een held”). Gaat Nassim zijn broer achterna, tegen wie hij opkijkt?

Lef kan Adil en Bilall niet ontzegd worden. Zo maken ze een parallelmontage tussen een kapot gebombardeerd ziekenhuis in Aleppo en een rapnummer in een decadente discotheek in Brussel. Niet subtiel, wel opwindend. Iets dubieuzer is hun keuze om een verkrachtingsscène te filmen als een gestileerde danssequentie, om nog maar te zwijgen van een afgehakt hoofd dat praat over het Paradijs.

Daar staan sterke scènes tegenover, zoals het moment waarop moeder Leila de politie verwijt niets te doen tegen ronselaars, want met elke Syriëganger zijn er „minder Arabieren om in de gaten te houden”. Het duo deelt hun film op in hoofdstukjes met verhalende raps en liedjes, die dienen als intermezzo’s. Zo gaat het over „vergoten bloed” – stilte voor de storm.

Ook in hun stijlkeuzes is de balans soms zoek. Tegenover dynamisch gefilmde, meeslepende momenten staan scènes die minder overtuigen, zoals die waarin Kamal zijn bruid motorrijden leert, gefilmd in de woestijn met door de ondergaande zon veroorzaakt romantisch tegenlicht. De brute Syrische realiteit wordt hier een hommage aan klassieker Lawrence of Arabia. Kies of onkies?

Drama Rebel Regie: Adil El Arbi en Bilall Fallah. Met: Aboubakr Bensaihi, Amir El Arbi, Lubna Azabal, Tara Abboud. Lengte: 134 min. ●●●●●

