Komende maanden 1.000 tot 1.500 vluchtelingen gehuisvest op terrein Lowlands

De gemeente Dronten gaat de komende maanden 1.000 tot maximaal 1.500 vluchtelingen opvangen op het evenemententerrein van Walibi Holland. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), het ministerie van Justitie en Veiligheid, Walibi en de gemeente Dronten hebben daarover afspraken gemaakt, meldt de gemeente dinsdag. Het COA zorgt voor de voorzieningen, zoals onderkomens, gezondheidszorg en een supermarktvoorziening. Het terrein moet voor half april 2023 weer leeg zijn, zodat het voor evenementen zoals Lowlands weer gebruikt kan worden.

De gemeente rekent op de komst van zowel gezinnen als alleenstaanden. Het gaat om mensen die al als asielzoeker geregistreerd zijn, maar voor wie nog geen plek is in een regulier asielzoekerscentrum. De meeste vluchtelingen zullen komen uit Syrië, Jemen, Afghanistan en Eritrea, meldt de gemeente. Wanneer de eerste asielzoekers zullen arriveren is nog niet bekend.

De burgemeester van Dronten, Jean Paul Gebben (VVD), noemt het opvangen van asielzoekers „vanzelfsprekend”. „We zien dat de nood hoog is en we hebben hier de ruimte. Dan gaan we niet onze ogen sluiten”, aldus Gebben. Ook laat hij weten dat hij zich realiseert dat de tijdelijke opvang van zo’n grote groep „vragen en zorgen” kan opleveren bij de inwoners van Dronten. „Daarover blijven we graag met elkaar in gesprek.” De gemeente houdt woensdag een inloopavond voor omwonenden van het evenemententerrein van Walibi.

Opvangcrisis

De opvang van asielzoekers in Nederland is al langer een groot probleem. Met als resultaat dat de afgelopen maanden soms honderden mensen buiten sliepen op het terrein van aanmeldcentrum en opvanglocatie Ter Apel. Eind mei stemden alle veiligheidsregio’s in met het creëren van duizenden extra opvangplekken voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen.

In augustus nam staatssecretaris voor Asiel, Eric van der Burg (VVD), de vergunningsverlening van een hotel van de Twentse gemeente Tubbergen over. Zo kon het bestemmingsplan van het hotel in het dorp Albergen worden aangepast om er een azc te vestigen. In een brief aan de Tweede Kamer schreef Van der Burg dat het Rijk op die manier niet is gebonden aan „de bereidwilligheid van gemeenten om een COA-locatie te openen”.