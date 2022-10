Kabinet schept duidelijkheid over prijsplafond energie en gas

Het is duidelijk hoe het prijsplafond voor gas en stroom eruit komt te zien. Vanaf 1 januari volgend jaar geldt een gelimiteerd tarief voor energie dat geldt voor alle huishoudens en kleinverbruikers. Gas mag voor hen niet duurder dan 1,45 euro per kubieke meter zijn. Voor stroom gaat een maximumprijs gelden van 0,40 euro per kilowattuur. De rest van de rekening vergoedt de overheid; naar schatting kost die tegemoetkoming ruim 23 miljard euro. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dinsdagmiddag bekendgemaakt.

De prijsafspraken gaan tot een limiet van 1.200 kuub per jaar voor gas en 2.900 kWh per jaar voor elektriciteit. Daarboven betalen stroomverbruikers de prijzen volgens het energiecontract. Om de tijd tot het plafond ingaat te overbruggen komt er een vaste korting van 190 euro per maand voor huishoudens voor de maanden november en december. De compensatie wordt verrekend via energieleveranciers, maar hoe dat precies werkt, is nog onduidelijk.

Ook de maximumprijs voor stroom is gelimiteerd naar 40 cent per kWh. Dat is 30 cent minder dan daarvoor. Voor gas daalt het uiterste tarief van 1,50 naar 1,45 euro per kubieke meter. De verbruikslimiet van gas blijft vast op 1.200 kubieke meter. Wie daarboven komt qua verbruik, moet dus meer betalen. Naast huishoudens geldt het plafond ook voor zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het mkb, aldus het kabinet. Dat meldt verder dat de prijslimiet ook geldt voor huishoudens die zijn aangesloten op het warmtenet.

Steun voor ondernemers

Het kabinet werkt nog aan een tegemoetkoming voor ondernemers die lijden onder de hoge energiekosten. Die regeling is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een bedrijf. Het plan is om de hoeveelheid steun te laten afhangen van een nog te bepalen percentage van de stijging van de energieprijs. Die compensatie komt in de vorm van een subsidie.

Hoe de steunpakketten er precies uit gaan zien en om welke bedragen het gaat, hoopt het kabinet binnenkort te kunnen presenteren. „Het is niet voor iedere mkb’er meer mogelijk om zijn prijzen genoeg te verhogen om de extra energiekosten te dekken én voldoende afzet te behouden. Daarom komt het kabinet met een extra ondersteuning”, zegt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat, VVD).

Zekerheid

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) stelt vast dat de hoge energieprijzen „steeds meer bedrijven en mensen” raken. Het steunpakket biedt volgens Jetten „meer zekerheid” en een verlichting van de lasten. „We hebben bij de uitwerking van het prijsplafond ook rekening gehouden met huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet.” De minister prijst „de grote inzet” van de energieleveranciers, waardoor het plafond per 1 januari ingaat.

Met het pakket hoopt het kabinet de koopkracht te verbeteren. Veel huishoudens komen financieel in de knel door de hoge energierekening en inflatie. Lange tijd stelde het kabinet dat er op korte termijn weinig mogelijk was om daar wat aan te doen, maar onder druk van de Tweede Kamer kwam er toch nog een steunpakket. Het kabinetsplan lijkt in grote lijnen op het voorstel van oppositiepartijen PvdA en GroenLinks.