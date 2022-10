Is Sandrine Rousseau te feministisch voor Frankrijk?

Het parodie-account van de Franse politica Sandrine Rousseau heeft meer volgers dan zijzelf. Onder de naam Sardine Ruisseau (129.300 volgers op Twitter) plaatst een anoniem persoon sinds ruim een jaar tweets waarin de parlementariër van de groene partij Europe Écologie Les Verts (EELV) belachelijk wordt gemaakt. De grappen gaan vaak over de feministische en groene politiek van écoféministe Rousseau (die zelf 102.900 volgers heeft). „Mannen, hoe is het nou om hetzelfde geslacht te hebben als Poetin?” vroeg ‘Sardine’ maandag bijvoorbeeld treiterig. En enkele dagen eerder, toen de radicaal-rechtse Giorgia Meloni de parlementsverkiezingen in Italië won: „Grote overwinning op het patriarchaat. Eindelijk een vrouw aan de macht in Italië.”

Het twitteraccount legt de vinger op de zere plek. Sandrine Rousseau gaat volgens een deel van de Fransen te ver in haar strijd voor gelijkheid en bescherming van vrouwen. De in de media zeer zichtbare politica ligt continu onder vuur als ze weer eens een vermeende lijn overschreden heeft. Zo krijgt ze momenteel veel kritiek omdat ze in de openbaarheid heeft gebracht dat de ex van haar partijgenoot Julien Bayou een zelfmoordpoging heeft gedaan wegens „psychologisch geweld” door hem (hij ontkent schuld).

Ook wordt haar verweten afgelopen weekend een demonstratie in Parijs tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran te hebben gebruikt voor eigen gewin, omdat ze er achteraf de nadruk op legde dat zij en andere linkse vrouwen tijdens het protest uitgejouwd zouden zijn. En in de zomer praatten Franse media wekenlang over Rousseaus opmerking dat de barbecue „symbool staat voor mannelijkheid” en dat dat moet veranderen om vleesconsumptie te doen afnemen.

Ook uit linkse kringen kritiek

Aanvankelijk hielden vooral (zeer) rechtse media als CNews en BFM TV en politici van radicaal-rechtse partijen als het Rassemblement National zich bezig met Rousseaus uitlatingen. De maker van het parodieaccount lijkt ook uit deze contreien te komen: die stelde in een anoniem interview dat het account gemaakt is om „de uitwassen van wokisme” aan de kaak te stellen – termen die vooral in (radicaal-)rechtse milieus worden gebezigd.

Maar inmiddels zwelt ook in gematigde en linkse kringen kritiek aan. Zo stelt partijgenoot Bayou deze dinsdag in Le Monde dat Rousseau „te ver is gegaan” en de #MeToo-beweging heeft misbruikt toen zij hem openlijk beschuldigde van psychologisch geweld. Afgelopen weekend stond in het linkse blad Libération een waarschuwend verhaal over de opkomst van „radicaal feminisme” in EELV, dat belichaamd zou worden door Rousseau.

Ook botste de parlementariër de afgelopen tijd meermaals openlijk met prominente politici van haar eigen en andere linkse partijen, waarmee EELV samenwerkt in de alliantie NUPES. Zo reageerde de leider van de Communistische Partij Fabien Roussel op ‘barbecuegate’ door te zeggen dat „ons vleesgebruik wordt bepaald door wat er in onze portemonnee zit, niet in onze slip”.

Flirten op de werkvloer

De frictie maakt duidelijk dat Frankrijk, waar flirten op de werkvloer sociaal geaccepteerd is, #MeToo maar lastig voet aan de grond kreeg en feminisme voor velen nog altijd een vies woord is, niet klaar is voor het uitgesproken écoféminisme van Rousseau.

Bondgenoten van Rousseau zien in de kritiek aan haar adres nog iets. Zij stellen dat Rousseau wordt afgestraft omdat zij misdragingen van mannen aan het licht brengt en een bedreiging kan vormen voor verouderde structuren binnen EELV. Daarin zou te weinig ruimte worden geboden voor thema’s als feminisme en gelijkheid uit angst dat de strijd voor een beter klimaatbeleid ondergesneeuwd zou worden.

Bij de aanhoudende botsingen is het de vraag hoelang Rousseau en EELV door één deur kunnen blijven gaan. Ze lijkt zelf in elk geval niet te willen wijken: ze blijft vrijwel altijd achter haar uitlatingen staan en verdedigt zich geregeld in de media en op Twitter. Om vervolgens gepersifleerd te worden door ‘Sardine’.

