‘In 2032 wordt elk uur bij 18 Nederlanders kanker gediagnosticeerd’

Nederland telt naar verwachting de komende jaren aanzienlijk meer kankerpatiënten. Het aantal diagnoses van die ziekte zal tot 2032 toenemen tot 156.000 per jaar. Het leeuwendeel daarvan is niet meer te voorkomen met preventieve maatregelen. Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op basis van een dinsdag gepubliceerd onderzoek. Kanker komt de komende jaren met name voor in hogere leeftijdscategorieën van ouder dan zestig jaar.

Lees ook: Duizenden Nederlandse rokers benaderd voor Europees onderzoek naar longkanker

Onder 15 tot 59-jarigen blijft het aantal diagnoses de komende jaren naar verwachting redelijk stabiel. Over de hele bevolking bekeken is het aantal kankerpatiënten de afgelopen jaren fors toegenomen, van 56.000 in 1989 tot 118.000 in 2019. Volgens het IKNL krijgen over tien jaar elk uur gemiddeld achttien patiënten de diagnose kanker, terwijl bij die cijfers veelvoorkomende aandoeningen als huidkanker en een voorstadium van borstkanker niet zijn meegerekend. Als de onderzoekers dat wel doen, zijn er in 2032 in Nederland 232.000 kankerdiagnoses.

De toename is volgens de onderzoekers vooral toe te schrijven aan de „dubbele vergrijzing”: er zijn de komende jaren meer ouderen, die op hun beurt weer ouder dan gemiddeld worden. Kanker treft deze groep vaker dan anderen. Een andere oorzaak is levensstijl: roken, alcoholgebruik, overgewicht en weinig lichaamsbeweging kunnen ten grondslag liggen aan kanker.

Zonnebanken

Verder vermeldt het IKNL dat het aantal huidkankerdiagnoses zal stijgen door de overmatige blootstelling aan zon en zonnebanken. Om het aantal kankerdiagnoses in de toekomst te beperken, adviseren de onderzoekers om meer aan preventie te doen. Zo zal minder roken leiden tot minder long-, keel-, nier- en blaaskanker. Hetzelfde geldt voor het terugdringen van overgewicht.

De onderzoekers komen ook met een optimistische boodschap: het risico op overlijden aan kanker neemt namelijk af. Steeds meer mensen kunnen hun leven voortzetten met of nadat ze kanker hebben gehad. Naar verwachting geldt dit de komende vijf jaar voor meer dan een miljoen mensen in Nederland tot 1,4 miljoen over tien jaar, daarbij zullen mensen met prostaat- borst of huidkanker de grootste groep vormen.

In Nederland is longkanker de soort kanker die leidt tot de hoogste sterfte. Jaarlijks overlijden zo’n 10.000 mensen aan de aandoening, terwijl die bij zo’n 14.000 patiënten voorkomt. Omdat artsen er vaak in een relatief laat stadium achter komen, is de kanker moeilijk nog te behandelen.

Deze zomer zijn zo’n 40.000 Nederlanders benaderd voor een Europees onderzoek naar longkanker. Dat is een proef die moet uitwijzen onder welke voorwaarden Nederland een vierde bevolkingsonderzoek kan organiseren. De overheid financiert nu al onderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en darmkanker.