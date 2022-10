In de pauze van een debat in de Tweede Kamer, vorige week donderdag, is Caroline van der Plas op weg naar buiten. Maar bij de roltrap draait ze zich om. Op straat heeft ze de man zien staan die in januari werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf: met een brandende fakkel had hij bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag geschreeuwd dat ze naar buiten moest komen. Hij heeft Van der Plas een paar keer gefilmd met zijn telefoon, ze vindt het eng. „Kom”, zegt een beveiliger van de Tweede Kamer. „We gaan sámen een sigaretje roken.”

In 2021 kwamen er bij de politie 588 meldingen binnen van ernstig bedreigde politici, dit jaar zijn er nu al bijna twee keer zoveel: ruim duizend. Het debat van donderdag gaat over bedreigende taal die Kamerleden tegen elkaar gebruiken: moet in het Reglement van Orde komen te staan dat dat niet mag? Bij de interruptiemicrofoon was Van der Plas begonnen over Jesse Klaver. In juni had hij een uitspraak van haar over een wetenschapper „vergif” genoemd, daarna kreeg ze een e-mail van iemand die vond dat ze „de kogel” verdiende. „Hij vond mij ook vergif.”

In de zomer werden de bedreigingen ernstiger. Dat er een tijd was dat ze haar hele agenda op sociale media zette, kan ze zich nu niet meer voorstellen. Als een organisatie op Instagram of Twitter aankondigt dat ze langskomt, komt ze niet. Het lijkt wel zeker dat meer politici in zo’n geval gaan afzeggen. Een werkbezoek van Mark Rutte aan een mbo-school werd vorige week op het laatste moment verplaatst, bij de school waren omgekeerde vlaggen opgehangen.

In een debat over parkeertarieven, vorige week woensdag, mag PVV’er Barry Madlener van de voorzitter niet het woord ‘gif’ gebruiken voor het voorstel van het kabinet dat gemeenten die mogen verlagen voor elektrische auto’s. En ook niet ‘D66-elite’. Zou het helpen?

Van der Plas ziet in haar rookpauze dat Kamerlid Wybren van Haga een petitie in ontvangst neemt over ‘het gevaar’ van vaccinaties, van een groepje waar de man van de fakkel bij hoort. Ze is geïrriteerd, Van Haga ziet hem kennelijk als een bezorgde burger. Zij was zelf, toen ze hem twee weken geleden al een keer zag rondhangen bij de Tweede Kamer, in de debatzaal naar Sigrid Kaag toegegaan om dat te vertellen. „Het leek me naar als ze hem onverwacht zou tegenkomen.”

Na de pauze staat Khadija Arib – dan nog niet opgestapt – bij de lift aan journalisten te vertellen dat het onderzoek tegen haar een „politieke afrekening” is van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Op Twitter had ze het al een „dolkstoot” genoemd. Als je daarna de haatberichten zag tegen Bergkamp: hoe veilig zal zij zich nu voelen?

„Er is veel spanning in de samenleving”, zegt Caroline van der Plas. „En wíj zitten elkaar hier van alles aan te doen.”

Ze had op 1 oktober willen stoppen met roken, maar dat is niet gelukt.

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.