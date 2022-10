Het opgejaagde gevoel van een kok is uitputtend én meeslepend

De film is nog niet eens echt begonnen of we lopen al achter. Het beeld is nog zwart, en we horen al hoe chefkok Andy de zwemwedstrijd van zijn zoon moet missen, want sorry, sorry, druk op het werk.

Een situatie die vele werkende ouders zullen herkennen en niet alleen degenen die op Kerstavond in een druk Londens restaurant een aanvaring hebben met de wet van Murphy. Als hij – te laat – arriveert staat er een ambtenaar van de keuringsdienst op hem te wachten, is de voorraad niet aangevuld, heeft de meewerkende dochter van de baas te veel reserveringen aangenomen en komt zijn collega en nu tv-kok Alistair Skye eten met een restaurantcriticus. En dan is hij ook nog zijn messen kwijt.

Restaurantfilm Boiling Point neemt je gedurende negentig minuten in real time en in één onderbroken shot mee van de spoelkeuken naar de cocktailmixer, van de patissier naar de Instagram-influencers en weer terug naar Andy die tussen het opmaken van de borden voortdurend met zijn ex en zijn zoon aan de telefoon hangt en probeert te redden wat er te redden valt. Hij krijg geen enkele kans om adem te halen – en de kijker evenmin, van plaatsvervangende opgejaagdheid. Dit is ‘Hell’s Kitchen’ voordat Gordon Ramsay er orde op zaken komt stellen.

Acteur Philip Barantini (Band of Brothers, Chernobyl) levert met Boiling Point een zenuwslopende zelfverzekerde tweede film af. Na de eerste twee draaidagen in 2020 kwam de lockdown. Gelukkig was de derde take raak, na een voorbereiding alsof er een balletvoorstelling op de planken moest komen. De film sleurt je middenin de actie en laat je na anderhalf uur uitgeput achter. Ondertussen ben je gaan houden van al die personages, die elk een ander kookpunt hebben. Je zou wel een serie over ze willen zien.

Drama Boiling Point Regie: Philip Barantini. Met: Stephen Graham, Vinette Robinson, Hannah Walters, Ray Panthaki. Lengte: 92 min. ●●●●●

