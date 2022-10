‘Geen 9-tot-5-mentaliteit’, ‘schaap met vijf poten’, ‘stressbestendig’ – stop daar eens mee in vacatures

Er zijn van die woorden die, als je ze ziet staan in een vacature, je meteen de lust ontnemen om te solliciteren. Woorden met een dubbele bodem, woorden die verhullen, maar vooral veel, heel veel loze clichés. We kennen ze allemaal.

Sterker nog, toen ik ernaar vroeg op Twitter kreeg ik zoveel reacties dat ik ze maar even op een rijtje heb gezet. Superhandig als je, in deze krappe arbeidsmarkt, net vacatures aan het schrijven bent. Ja toch? Komen ze.

1

Allereerst zou ik „passend salaris” schrappen in vacatures. Want hoezo passend? Voor wie? Net als „marktconform salaris” – dat betekent: niet veel bijzonders, laat dus ook maar weg.

Maar ook „uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden” – weg ermee. Of zeg om welke het gaat. Zet liever het salaris erbij, dan weet iedereen wat er geboden wordt.

2

Insecten willen we ook niet meer zien in vacatures – ieuw. Dus de „duizendpoten”, de „rupsen die vlinders worden”, „de spinnen in het web”. Maar ook grotere dieren als „tijgers” (hoezo trouwens tijgers en geen leeuwen?) en natuurlijk het eeuwige „schaap met vijf poten”. Wat is dat? Meestal een kip zonder kop die rondholt op het werk, maar dan op vijf poten, toch? Precies. Dat wil niemand.

3

Maar ook de „hippe dure telefoon die je gratis krijgt”, is voor veel lezers een rode vlag. Het betekent meestal dat je 24 uur per dag bereikbaar moet zijn. Net als „dynamische werkomgeving”, „stressbestendig”, dat je verantwoordelijk bent voor „alle overige voorkomende werkzaamheden”, alle vacatures waarin je „structuur aanbrengt op een hectische afdeling”, „niet in een gespreid bed terechtkomt”, „je wel van een fikse uitdaging houdt” en je „staande weet te houden in een complexe organisatie”. Betekent dat je in een ontplofte puinhoop terechtkomt – wegwezen.

4

Ook een enorme afknapper: vacatures met zo’n wauwelverhaal over je gaapdag op kantoor. Die met: „Je komt om 08.00 uur op kantoor, pakt je eerste verse kop koffie terwijl je via de mail je eerste spoedjes wegwerkt, om 08.15 uur heb je je eerste werkoverleg, om 08.45 uur de tiem-mieting” – blablabla. Je maakt hopelijk zélf wel uit hoe je je dag indeelt.

5

Maar ook een „platte organisatie” en „korte lijnen”. Dat betekent dat je baas de hele dag op je nek zit en je overal de schuld van krijgt. Als er „winnaarsmentaliteit” gevraagd wordt, wil dat zeggen dat mensen elkaar de tent uitvechten.

6

Dan de „gezelligheid” en verplicht leuke uitjes – alsjeblieft niet, vinden lezers. De heidagen, skireizen, bootcamps, escaperooms. Net als „pingpongen op hoog niveau in de pauze en wekelijks een biertje met de directie”, uiteraard „buiten werktijd”. „Na m’n werk wil ik naar huis”, niet nog uren op kantoor hangen of in de kroeg, schreven lezers.

7

Pingpongtafels zijn overigens altijd een slecht teken. Dat betekent dat je weinig verdient. Sowieso al die hysterische vacatures waarin gesport en gerend wordt, „tjakka” wordt geroepen en „work hard play hard”. Je bent al moe als je ze uit hebt. „Geef me liever een chille werkomgeving, overuren die uitbetaald worden en onbereikbaarheid buiten kantoortijden en we praten verder!”, schreef een lezer. Ik geef het maar even door.

8

Een andere rode vlag is „zelfstarter”. Haha. Dan is er geen budget om je in te werken. Net als „pionieren”, „uitdagende projecten”, „zelfsturende teams” en „veel eigen verantwoordelijkheid”. Dat betekent dat er niets is geregeld, dat niemand de leiding heeft en dat je je de hele dag met een machete door een woud van onwil en incompetentie moet hakken.

9

„Je voert de regie” wil zeggen dat je verantwoordelijk bent, maar niet het salaris krijgt dat daarbij hoort. „Een organisatie in transitie” is er eentje waar iedereen is weggelopen, een bloedige reorganisatie aan de gang is en iedereen doodongelukkig is. Als er staat dat „parttime werken bespreekbaar is” weet je dat je elke dag verplicht naar kantoor moet komen.

10

Het woord „humor” zou ik ook niet meer gebruiken. Dat betekent meestal dat je moet meelachen met stomme grapjes over homo’s, seksistische toespelingen krijgt, en het idee moet accepteren dat vrouwen geen moppen kunnen vertellen, schreven lezers.

11

Maar de állermeeste jeuk en bultjes krijgen mensen van de term „geen 9-tot-5-mentaliteit”. Dat is synoniem voor „stelselmatig gratis overwerken”, „21 uur per dag beschikbaar zijn” en nooit vrij.

Net als „flexibel”! Duh. Als dat in een vacature staat, klikken mensen blind door. Want wat betekent flexibel? Dat je het konijnenhok van de baas schoon moet maken, dat je elke dag wc’s staat te ontstoppen of dat je geregeld ’s avonds om 11.00 uur nog mails van je baas moet beantwoorden? Je weet het niet. Dan maar liever niet solliciteren, vinden lezers.

Ik kreeg ook alvast een boze reactie – nú alweer! Namelijk dat het „lekker makkelijk” is om als „klapvee” woorden af te kraken zonder met verbetersuggesties te komen, maar dat vond ik gejank.

Want iedereen weet natuurlijk allang hoe het moet. Namelijk dat, als je in een vacature uitlegt wat je bedoelt met „flexibel”, „geen 9-tot-5-mentaliteit” of al die andere clichés hierboven, je ze gerust mag gebruiken. Maar dat, zolang ze er als loze vulwoorden staan, we ze zullen blijven weghonen.

Het lijkt soms misschien zo, maar het is allemaal niet zo ingewikkeld mensen.

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.