Eurocommissarissen willen gezamenlijke EU-schuld in reactie op energiecrisis

De woekerende energiecrisis zorgt nu ook dat een vertrouwde Europese discussie opleeft: die over gezamenlijke schulden of zogeheten ‘eurobonds’. In een opiniestuk dat in meerdere Europese kranten waaronder NRC verscheen, pleitten twee Eurocommissarissen deze dinsdag voor méér Europese financiële solidariteit en suggereren ze een herhaling van steunfondsen uit de coronacrisis. De oproep komt in aanloop naar een topontmoeting van Europese regeringsleiders in Praag deze vrijdag waar Europese solidariteit in de energiecrisis hoog op de agenda zal staan.

Lees hier het opiniestuk van de twee Eurocommissarissen: De energiecrisis vraagt om vuurkracht van de EU-begroting

Directe aanleiding voor het pleidooi is het massale steunpakket van in totaal 200 miljard euro dat de Duitse regering vorige week donderdag presenteerde. De afgelopen dagen groeide in Europa de ergernis over dat pakket, waarmee Berlijn huishoudens en bedrijven wil beschermen tegen de hoge energieprijzen. Terwijl EU-landen met grote moeite naar een gezamenlijk antwoord op de energiecrisis zoeken, wordt het Duitse steunpakket ervaren als een beschaafde middelvinger naar de rest van Europa.

Andere lidstaten hebben immers lang niet zoveel geld beschikbaar om hun bevolking en economie te stutten, wat het risico op scheefgroei in de Europese interne markt voedt. Extra steen des aanstoots is dat juist Duitsland op Europees niveau op de rem staat bij verregaand marktingrijpen via een gemaximeerde Europese gasprijs. Een grote groep lidstaten pleit daarvoor, maar naast Duitsland vrezen ook onder meer Nederland en de Europese Commissie de nadelige gevolgen van zo’n stap.

Europese schulddeling

Het Duitse steunpakket roept vragen op, schrijven Eurocommissarissen Thierry Breton (Interne Markt) en Paolo Gentiloni (Economie) uit respectievelijk Frankrijk en Italië. „Hoe kunnen lidstaten die niet over dezelfde begrotingsruimte beschikken hun bedrijven en huishoudens gelijkaardig ondersteunen?” Een antwoord zien ze in „gemeenschappelijke Europese instrumenten” en een „sterke respons via de begroting van de EU”. Met andere woorden: een vergelijkbaar gezamenlijk schuldenprogramma als tijdens de pandemie werd opgetuigd. De twee noemen expliciet het zogeheten ‘SURE-mechanisme’, waarmee EU-landen bij Brussel voordelig konden lenen om werkloosheidsuitkeringen te financieren.

De oproep en kritiek vanuit Brussel zijn opvallend en sluiten aan bij kritische geluiden uit andere landen. Maar of het daadwerkelijk tot nieuwe gezamenlijke schuld komt is zeer de vraag. De Duitse minister van Financiën Christian Lindner liet dinsdag al weten daar niks voor te voelen. Ook Nederland is traditioneel fel tegen Europese schulddeling.