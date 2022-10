‘Elon Musk wil toch Twitter overnemen voor afgesproken $44 miljard’

Tesla-topman Elon Musk is toch bereid Twitter over te nemen voor de 44 miljard dollar (44 miljard euro) die hij eerder heeft geboden. Dat schrijft hij volgens persbureau Bloomberg en The Wall Street Journal in een brief aan het bestuur van Twitter.

Musk deed in april zijn bod van 54,20 dollar per aandeel, maar besloot daar in juli vanaf te zien. Volgens de rijkste man ter wereld had Twitter hem misleid over het aantal gebruikers en nepaccounts. Het socialemediabedrijf klaagde hem daarop aan en eiste dat hij de overname toch door zou zetten. Die zaak zou later deze maand dienen in een rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware en is nu mogelijk van de baan.

Het aandeel Twitter steeg dinsdag na het bekend worden van het nieuws over het nieuwe bod van Musk volgens Bloomberg met 18 procent. Daarop werd de handel kort stilgelegd, omdat de enorme koerssprong was gebaseerd op nog onbevestigde berichten.

