Dodental orkaan Ian opgelopen tot boven de honderd

Het aantal mensen dat door orkaan Ian om het leven is gekomen, is gestegen tot boven de honderd. In de staat Florida kwamen de meeste mensen om het leven, daar vielen zeker 101 doden. Dat schrijft CNN. In de staat Noord-Carolina eiste de orkaan vier levens, in Cuba drie.

Orkaan Ian ging woensdag aan land in het zuidwesten van de staat Florida. Het was een van de zwaarste orkanen in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Metershoge golven zorgden ervoor dat de straten overstroomden en huizen en infrastructuur werden vernietigd.

Vlak na de orkaan zaten zo’n 3,3 miljoen huishoudens zonder stroom. Volgens de laatste metingen zijn dat er nu nog ruim 466.000. Reddingswerkers zoeken intussen naar overlevenden tussen het puin.

President Biden heeft in Florida de noodtoestand uitgeroepen zodat er meer geld vrijgemaakt kan worden voor wederopbouw en hulpverlening. Volgens verzekeraars zal orkaan Ian een van de duurste zijn in de geschiedenis van de VS. Geschat wordt dat de schadeclaims zo’n 47 miljard dollar (47,9 miljard euro) zullen bedragen.

