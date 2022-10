Elementaire deeltjes op afstand innig verstrengeld

Ze moesten er zo’n veertig jaar op wachten, maar de Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar drie quantumpioneers die in de jaren zeventig en tachtig als eersten met experimenten aantoonden dat verstrengeling – een eigenschap uit de quantummechanica waarbij afzonderlijke deeltjes op mysterieuze wijze met elkaar verbonden zijn – écht bestaat. Het gaat om de Fransman Alain Aspect (1947), de Amerikaan John Clauser (1942) en de Oostenrijker Anton Zeilinger (1945). Met hun experimenten legden ze basis voor de belovende quantumtechnologie.

Het Nobelcomité heeft de toekenning van de prijs dinsdagochtend bekendgemaakt op de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen in Stockholm. De drie natuurkundigen ontvangen hun deel van de prijs van tien miljoen Zweedse kronen (ongeveer 918.000 euro) op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel.

Ronald Hanson, hoogleraar bij QuTech aan de TU Delft, is blij verrast. „Ik sta op een bijeenkomst over quantuminternet in Delft en niémand hier was met de bekendmaking bezig. Een paar jaar geleden dachten we steeds dat deze drie mannen de prijs zouden krijgen, maar nu had ik het niet meer verwacht. Hun experimenten zijn inmiddels al zo lang geleden uitgevoerd. Hartstikke mooi dat ze de Nobelprijs toch nog krijgen. Ze hebben baanbrekend onderzoek verricht en hun werk aan quantumverstrengeling heeft veel impact gehad.”

Sneller reizen dan het licht

Volgens de wetten van de quantummechanica (de natuurkunde achter de allerkleinste deeltjes) kunnen afzonderlijke deeltjes op een mysterieuze manier met elkaar verbonden zijn, ook wanneer zij op afstand van elkaar staan. Dat fenomeen heet verstrengeling. Het houdt in dat een bepaald deeltje de eigenschappen van een ander deeltje beïnvloedt, ook al zit er een grote afstand tussen. Zo’n innige band werd onder meer voorspeld door natuurkundige Erwin Schrödinger.

Albert Einstein dacht dat dit niet kon, omdat bij zo’n verstrengeling informatie tussen de deeltjes wordt uitgewisseld zonder dat er tijd voorbij gaat. Dat betekent dat die informatie sneller reist dan het licht. En volgens Einstein kan niéts sneller reizen dan licht.

In de jaren zestig bedacht theoretisch natuurkundige John Bell een experiment dat het mogelijk moest maken om te zien wie gelijk had, Einstein of quantumnatuurkundigen. „Die Bell-test werkt ongeveer als volgt” zegt Ronald Hanson. „Stel, je hebt twee lichtdeeltjes. Die trillen in een bepaalde richting. Neem een scenario waarin er vijftig procent kans bestaat dat ze horizontaal óf verticaal trillen. Dan zou je wanneer je de trillingsrichting meet altijd een willekeurige trilrichting meten. Maar verstrengelde deeltjes delen eigenschappen. Als het ene lichtdeeltje horizontaal trilt, dan trilt het andere verticaal. Als je dan bij de eerste meting een horizontale trilling meet, dan weet je honderd procent zeker dat het tweede deeltje verticaal trilt volgens de wetten van de quantummechanica. Door dit soort metingen te herhalen, kun je aantonen dat verstrengeling bestaat.”

John Clauser gaf een twist aan dit experiment, waardoor het makkelijker uit te voeren werd. Bells versie stelde onhaalbare eisen aan de detectoren waarmee de deeltjes gemeten moesten worden. Clauser slaagde erin eenvoudiger detectoren te gebruiken. Ook voerde de Amerikaan het experiment van Bell als eerste zelf uit, samen met zijn inmiddels overleden collega Stuart Freedman. De resultaten gaven Einstein ongelijk. Hanson: „Maar toen was meetapparatuur nog niet zo goed, en mensen waren nog niet overtuigd”. Die overtuiging kwam pas begin jaren tachtig toen Fransman Alain Aspect het experiment herhaalde met betere meetapparatuur.

Quantumteleportatie

Hiermee waren Freedman, Clauser en Aspect de eersten die aantoonden dat quantumverstrengeling écht bestond. Bijzonder is dat zij met hun experimenten tegen de stroom in roeiden, zegt Hanson. „Hier op de bijeenkomst hoeven we niet te discussiëren dat experimenten met quantumverstrengeling de moeite waard zijn. In de tijd van Clauser en Aspect was helemaal niet duidelijk dat dit allemaal écht was en wat voor toepassingen verstrengeling ging krijgen. Bell is al overleden, anders had hij zeker ook een Nobelprijs gekregen.”

Een belangrijke toepassing van deze ontdekking is het veilige quantuminternet, gebaseerd op quantumteleportatie. Wanneer twee deeltjes verstrengeld zijn, kan er informatie worden verstuurd tussen die deeltjes, zonder dat die informatie afstand hoeft af te leggen. Op die manier kan de informatie niet onderweg worden afgetapt.

Anton Zeilinger was de eerste die aantoonde dat quantumteleportatie op die manier mogelijk was. Ook breidde hij het experiment van Bell uit. In plaats van één deeltjespaar, werkte de Oostenrijker met twee paren tegelijk.

Hoogleraar natuurkunde Alexander Brinkman van de Universiteit Twente legt uit dat quantumteleportatie niet betekent dat quantuminformatie sneller gaat dan het licht. „De quantuminformatie zelf mag dan wel ogenblikkelijk aankomen bij het verstrengelde deeltje, maar je moet daarnaast ook informatie meesturen die vertelt hoe je die quantuminformatie kunt uitlezen. En die begeleidende informatie kan nooit sneller reizen dan licht.”

Chinese satelliet

In Delft heeft de groep van Hanson de tot nu toe langste verstrengeling vanuit computerchips gemaakt. In 2015 bracht zijn team twee chips naar verschillende labs op de uiteinden van de campus, ongeveer een kilometer uit elkaar. Beide chips konden ze verstrengelen met een lichtdeeltje. Die lichtdeeltjes vuurden ze op elkaar af, waarna ze zich ergens in het midden verstrengelden met elkaar. Op die manier werden ook de twee chips met elkaar verstrengeld.

Een Chinese satelliet heeft in 2017 over een afstand van duizend kilometer verstrengelde deeltjes verstuurd. Hanson: „Maar die lichtdeeltjes komen meestal niet aan. En het mooie van de experimenten met chips is dat je precies weet wanneer de verstrengeling is gemaakt, wat voor toepassingen essentieel is.”

De technologische ontwikkeling rondom quantuminternet gaat nu wereldwijd heel rap, zegt Alexander Binkman. „De praktische toepassingen van quantumverstrengeling komen steeds dichterbij. Mogelijk krijgen de drie quantumpioniers daarom nu alsnog de Nobelprijs.”