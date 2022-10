Over Karin Amatmoekrim Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week een column. Over Karin Amatmoekrim Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze schrijft om de week een column. Ze publiceerde zes romans, waaronder het boek Het gym (2011) en de historische roman De man van veel (2013) over het leven van verzetsheld Anton de Kom. De documentaire die Gulsah Dogan maakte over de memoir Tenzij de vader (2016) werd genomineerd voor een Gouden Kalf. Momenteel werkt Amatmoekrim aan een proefschrift in de vorm van een biografie over essayist Anil Ramdas en ze werkt aan een grote geschiedenis van Suriname.

Vorige week werden schrijvers over de hele wereld opgeroepen om collectief het werk van Salman Rushdie te lezen, als vorm van protest tegen de aanslag die op hem werd gepleegd, decennia na die vervloeking uit Iran. Ik gaf me op, en sloot me aan bij wat een marathonlezing werd genoemd. Het kwam zo uit dat ik de laatste was in de lijst van voorlezers. Dat vond ik wel een mooi idee, eigenlijk, omdat ik voor mijn gevoel ook laat was geweest met het lezen van die ene roman.

Toen De duivelsverzen uitkwam, was ik elf jaar oud. Het drama dat zich rondom boek en schrijver ontvouwde, ontging mij destijds grotendeels. Toen ik er eenmaal aan toe kwam het te lezen, was ik negentien en was Rushdie nog steeds ondergedoken voor de vreselijke fatwa die over hem was uitgeroepen, maar voor gewone mensen zoals ik was de rook om het boek heen grotendeels opgetrokken. Ik herinner me dat ik het boek las, gewoon omdat het een beroemde titel had en ik toen nog dacht dat ik alle canonieke werken gelezen moest hebben.

Het boek raakte me als een mokerslag. Rushdie bleek een schrijver te zijn die alle ruimte – en nog een beetje meer – nam voor zijn verbeelding. Hij liet in het eerste hoofdstuk zijn hoofdpersonen uit een vliegtuig tuimelen, terwijl ze met elkaar al vallend een gesprek aangingen. Ik begreep niets van wat ik las – in dit geval een compliment voor de schrijver. „Het vliegtuig scheurde in tweeën”, schreef Rushdie (in de vertaling van Marijke Emeis), „een peul die afstand doet van zijn zaden, een ei dat zijn geheim prijsgeeft. Twee acteurs, springerige Djibriel en knoopjes-dicht, fronsende Saladin Chamcha, vielen als frutseltjes tabak uit een geknakte oude sigaar naar beneden.”

Ik las het eerste hoofdstuk drie keer over, omdat ik bang was iets te missen van de rijkdom die Rushdie in zijn regels had gepropt. Vanaf dat punt was het een explosie aan ideeën en observaties, van associaties en spielerei waarbij de verbeelding van de lezer werd aangesproken en uitgedaagd en waarbij de taal ook niet gespaard werd. Rushdie schreef woorden aan elkaar, gebruikte puntjes en haakjes en streepjes op plekken waar ik het nooit eerder zag of liet gewoon alle interpunctie weg wanneer hij er zin in had. Er vielen twee mannen al bekvechtend uit een vliegtuig, bij een van hen groeiden na een smetteloze landing hoorns uit zijn schedel en vanaf dat moment slingerde het boek je alle kanten op en weer terug. Ik had nog niet eerder zo’n roekeloos ambitieuze viering van de literaire verbeelding in handen gehad. Het was precies zo’n boek dat je altijd al gekend had willen hebben. Hoe kon ik dit gemist hebben, dacht ik bij mezelf.

Het gevoel dat ik late to the party was geweest met het lezen van De duivelsverzen, werd weer bevestigd toen ik vorige week aankwam bij het Trippenhuis, waar de marathonlezing plaatsvond. Ik was namelijk te laat. De lezing was al afgelopen, de aftiteling op de livestream liep al. Ik droop af, met een onbestemd schuldig gevoel. Ik wist heus wel dat zo’n collectief lezen van zijn werk, Rushdie niet van zijn lot verloste. Maar het had me in elk geval het gevoel gegeven dat de literatuur centraal stond, en dat dit was waar het eigenlijk om zou moeten draaien.

Eenmaal thuis zocht ik wat artikelen op over de aanslag. In The New Yorker las ik dat Khomeiny het boek dat tot een fatwa leidde nooit heeft gelezen en ergens anders stond dat de jongen die de schrijver deze zomer tien messteken toebracht slechts een paar bladzijden uit De duivelsverzen had gelezen. Het verbaasde me wel, en ook weer niet. Zo’n weergaloos boek, zoveel fantasie en schrijfplezier. Dát niet te lezen, en er dan iets dodelijks van vinden – het is onvoorstelbaar. En het legt iets huiveringwekkends bloot waaraan een marathonlezing misschien ook niets verandert. De verbeelding staat uiteindelijk machteloos tegenover hen zonder verbeeldingskracht.

