De lullige wraakpoging op de financiële sector

Wat krijg je als mensen als gevolg van een pandemie massaal thuis zitten zonder uitgaansopties, velen (loon)steun ontvangen en er miljarden in het overeind houden van de economie worden gepompt? Blijkbaar storten miljoenen mensen zich dan massaal op investeren in aandelen en cryptovaluta, al dan niet met geleend geld. En dat kan tot bijzondere taferelen leiden.

De Netflix-docuserie (eigenlijk een documentaire van 2 uur die arbitrair in drie stukken is gehakt) Eat the Rich: The GameStop Saga draait om een van de markantste episodes uit de recente geschiedenis van de financiële markten. Eind 2020, begin 2021 leek de Amerikaanse videogamewinkel GameStop ten dode opgeschreven: het had een enorme schuld, winkelfilialen sloten of lagen er desolaat bij en succesvollere concurrenten innoveerden het beursgenoteerde bedrijf de markt uit.

Logisch dus dat grote beleggingsfondsen (hedge funds) massaal short gingen op het al dramatisch gekelderde aandeel. Daarbij speculeer je op het in waarde dalen van een aandeel. Als dit inderdaad omlaag knalt, verdien je geld, maar als het onverwachts toch plust, draai jij voor de foute gok op. Dergelijke speculaties speelden een belangrijke rol in de kredietcrisis van 2008.

Onlineactivisten

Eat the Rich draait om de achtbaan die zich ontvouwt als een groep via de Amerikaanse sociale nieuwswebsite Reddit verzamelde particuliere beleggers naar eigen zeggen deze hedge funds eens een poepie wil laten ruiken. Via vlogs, memes én onderbouwde financiële analyses weten ze (met wat hulp van professionele investeerders) het aandeel tot een hoogte van bijna 500 dollar te pompen – waar dit minder dan een jaar eerder nog op 2,57 stond. De actie kost institutionele beleggers een slordige 20 miljard dollar.

De serie zet het incident neer als een David-tegen-Goliathverhaal. Want wie was bij zowel de kredietcrisis als de pandemie steeds de sjaak? Gewone burgers en huishoudens, terwijl banken en beleggingsfondsen met miljarden gered werden. In Eat the Rich wordt het GameStop-avontuur door de ‘redditors’ dan ook vaak gezien als een middelvinger naar, en wraak op de hedge funds die hun ouders in 2008 in de ellende zouden hebben gestort. Met name short gaan wordt gezien als een cynisch instrument. Een groepje onlineactivisten dat in een wereld met steeds ongelijker verdeelde rijkdom de welvarende institutionele beleggers een koekje van eigen deeg geeft: het voelt als een zeer hedendaagse vorm van heroïek.

Onvolledig

Het GameStop-drama gaat om complexe materie, maar de docuserie legt alles uit op een eenvoudige manier die alle kijkers goeddeels kunnen begrijpen. Wel voelt het onvolledig dat iets als opties, een belangrijk beleggingsinstrument van de Reddit-beleggers, volledig onbenoemd blijft. Ook is het jammer dat juist de belangrijkste spelers niet wilden meewerken aan de documentaire.

Dat het om ingewikkelde onderwerpen gaat, blijkt wel in de scènes waarin het Congres hoorzittingen organiseert met de betrokkenen. Het doet bijna fysiek pijn om te zien hoe weinig de volksvertegenwoordigers begrijpen van het hele GameStop-verhaal – tot sardonisch vermaak van de ondervraagden.

Een treffend punt is wanneer een geïnterviewde uitlegt hoe bescheiden dromen die normaal waren voor zijn ouders (huisje, boompje, beestje) voor zijn generatie zo onbetaalbaar zijn geworden dat zij het gevoel hebben zich wel bezig te móéten houden met beleggen in aandelen, cryptovaluta of andere snel in waarde stijgende objecten. Opmerkelijk is hoe weinig over de ethiek van de huidige financiële markten wordt gesproken. Hedge funds en het fenomeen short gaan, komen er niet goed vanaf, maar dat is het ook wel. Zeker in een documentaire met zo veel jongeren aan het woord ontbreekt het aan fundamentele systeem- en kapitalismekritiek.

Docuserie Eat the Rich: The GameStop Saga Van: Theo Love. Netflix, 3 afleveringen. ●●●●●