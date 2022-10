De financiële crisis, de migratiecrisis, de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, de verstoringen van wereldwijde toeleveringsketens (verergerd door onze afhankelijkheid van energie en grondstoffen). Allemaal voorbeelden van wat voor de hand ligt: geconfronteerd met zulke uitdagingen doet de Europese Unie het beter en beschermen we onze medeburgers beter als we solidair zijn.

Thierry Breton is Eurocommissaris voor de Interne markt. Paolo Gentiloni is Eurocommissaris voor Economie.

We zijn de pijnlijke economische gevolgen van de pandemie te boven gekomen dankzij het grootschalige coronaherstelfonds (NextGenerationEU), het Europees fonds voor werkgelegenheidsondersteuning SURE en het succes van onze gezamenlijke vaccin-inkoop. Nu brengt de huidige energiecrisis en de groeiende sociale onrust door de recordinflatie en de astronomische energieprijzen ons op een nieuw kruispunt. Dit is een gelegenheid om — zowel in woord als in daad — de beginselen van solidariteit en gemeenschappelijk optreden te herbevestigen.

We hebben een krachtig Europees antwoord gegeven op de Russische agressie in Oekraïne. Terwijl Moskou energie gebruikt als oorlogswapen, zijn we erin geslaagd om onszelf los te koppelen van Rusland. We hebben onze energiebronnen gediversifieerd en onze strategische voorraden in recordtijd gevuld. Nu moeten we de kwestie van de energiekosten aanpakken, die zeer zwaar weegt op huishoudens en bedrijven in alle lidstaten.

Voor bedrijven moeten we onze gecoördineerde inspanningen voortzetten om hen te helpen hun concurrentievermogen en banen te behouden. Tegelijkertijd moeten we aandachtig letten op het handhaven van een gelijk speelveld op onze interne markt.

Groot Duits steunplan

In dit verband beantwoordt het enorme steunplan van 200 miljard euro van Duitsland (5 procent van het bbp) aan de behoefte om de economie te ondersteunen. Deze behoefte erkennen wij, maar het plan roept ook vragen op. Met name: hoe kunnen lidstaten die niet over dezelfde begrotingsruimte beschikken hun bedrijven en huishoudens gelijkaardig ondersteunen?

Meer dan ooit moeten we vermijden dat de interne markt versnipperd raakt, dat er een wedloop om subsidies ontstaat en dat de beginselen van solidariteit en eenheid, die ten grondslag liggen aan het succes van ons Europese project, in twijfel worden getrokken. Dit is des te relevanter in een tijd waarin de Verenigde Staten met hun Inflation Reduction Act ongekende steunmaatregelen nemen ten gunste van het concurrentievermogen en het aantrekken van innovatieve bedrijven.

Om de schok van de energieprijzen het hoofd te bieden trachten alle 27 lidstaten van de EU nu om financiële middelen te mobiliseren – allemaal met behulp van leningen, dus door het verhogen van de staatsschuld. Voor een gecoördineerde reactie is een nieuwe aanpak nodig. Het is oneerlijk, en op zijn minst onvolledig, om de leencapaciteit van lidstaten uitsluitend te beoordelen op basis van hun financiële schuld. Dit is en blijft een hoeksteen van onze begrotingsregels, maar kan vanuit een breder perspectief niet de enige overweging zijn.

Eerdere investeringen

Dat houdt er immers geen rekening mee dat lidstaten in het verleden verschillende politieke keuzes hebben gemaakt, die van groot gemeenschappelijk belang zijn voor Europa en die tot een ongelijke begrotingslast hebben geleid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ongelijke defensie-uitgaven of investeringen in infrastructuur, met name energie-infrastructuur, die van belang zijn voor ons allen. Ook de verschillende inspanningen van lidstaten om het aandeel van fossiele brandstoffen in hun energiemix terug te brengen – ook wel de ‘koolstofschuld’ genoemd – worden niet in aanmerking genomen. Dit zijn allemaal investeringen voor gemeenschappelijke rekening die, als zij worden beschouwd voor wat zij zijn, de schuldverschillen tussen de staten verminderen. Dit opent de weg naar een objectief debat over het beheer van de overheidsfinanciën – een debat dat in het verleden vaak de ‘goede’ en de ‘slechte’ leerling, of de ‘spaarzame’ en de ‘verkwistende’ tegen elkaar uitspeelde. De werkelijkheid is veel complexer. Dit is een belangrijke overweging in het belang van Europese solidariteit en rechtvaardigheid.

Geconfronteerd met de kolossale uitdagingen die voor ons liggen, is er slechts één mogelijk antwoord: een solidair Europa. Om de verschillende speelruimtes te kunnen overbruggen die lidstaten in hun begroting hebben, moeten wij nadenken over gemeenschappelijke Europese instrumenten. Alleen als we de stappen van de Europese Centrale Bank (ECB) kunnen aanvullen met een sterke respons via de begroting van de EU, kunnen we doeltreffend op de crisis reageren en de onstabiele financiële markten tot bedaren te brengen.

Krachtige reactie

Net zoals tijdens de coronacrisis is het aan ons om – collectief en pragmatisch – eerlijke steunmechanismen te creëren, die de integriteit en de eenheid van de Europese interne markt bewaren, alle Europese bedrijven en burgers beschermen en ons in staat stellen samen vooruit te komen in tijden van crisis. Laten we voortbouwen op het SURE-mechanisme om Europeanen en de industrie in de huidige crisis te helpen. Niet alleen als kortetermijnoplossing, maar ook als eerste stap naar de totstandkoming van ‘Europese publieke goederen’ op het gebied van energie en veiligheid – een structureel antwoord op de crisis.

Europa heeft al laten zien dat het krachtig kan reageren door de (overschatte) verdeeldheid te overwinnen en zijn budgettaire vuurkracht op Europees niveau te bundelen, op een solidaire en eerlijke manier. Dit is de essentie van ons Europees project.