Chronisch zieken hebben weinig baat bij het prijsplafond: ‘Het voelt als een oneerlijke strijd’

Sinds kort drinkt Hayat Afkyr haar thee door een rietje. Als het koud is in huis, worden haar spieren stram en stijf. Een glas naar haar mond brengen lukt dan niet. „Het voelt echt alsof ik dan kilo’s moet tillen.” Maar de verwarming aanzetten? „Dat durf ik nog niet.”

Afkyr is een grootverbruiker van energie. Ze verbruikt drie keer zoveel elektriciteit als een gemiddeld eenpersoonshuishouden: meer dan 6.000 kilowattuur per jaar. Door haar spierziekte heeft ze allerlei elektrische apparaten nodig. De thermostaat zou eigenlijk op 22 graden moeten staan, vertelt ze in de woonkamer van haar tussenwoning in Pijnacker. Dan functioneert ze het beste.

Maar de verwarming staat nog uit en het is nu 20 graden. Ze voelt de kou vooral in haar vingers, en in haar onderbenen die de hele dag in haar elektrische rolstoel rusten. „Voor mijn doen is dit heel koud. Ik kan mezelf niet warmhouden door te bewegen.” Ook een dikke trui is geen optie: dan wordt het te zwaar om haar armen op te tillen.

‘Oneerlijke strijd’

Het kabinet hoopte vorige maand de onzekerheid en geldzorgen van zoveel mogelijk Nederlanders weg te nemen. Het op Prinsjesdag aangekondigde ‘prijsplafond’ moest rust brengen: een vaste, relatief lage gas- en stroomprijs voor burgers. De overheid betaalt de meerkosten.

Maar wie meer dan 2.900 kilowattuur per jaar verbruikt, betaalt voor die extra energie de hoge marktprijs. Voor Afkyr, die meer dan twee keer zoveel verbruikt, is de onzekerheid dus geenszins weggenomen. In haar Eneco-app ziet ze bedragen van rond de 600 euro per maand. „Ik vraag me echt af hoe ik dat moet betalen.”

Sinds het voorjaar heeft ze een duur, variabel energiecontract, maar haar termijnbedrag is nog onveranderd: 200 euro per maand. Jarenlang was dat een ruim bedrag. Nu zal ze fiks moeten bijbetalen bij haar jaarafrekening.

De meterkast van Hayat Afkyr, die vol is door alle apparatuur die ze moet gebruiken. Foto Sebiha Oztas

„Het voelt als een oneerlijke strijd”, zegt Afkyr. „Ik zou met alle liefde apparaten willen uitzetten. Maar ik heb ze nodig – ik kan ze niet uitzetten.” Haar rolstoel, waar ze de hele dag in zit, moet om de twee nachten in het stopcontact. Haar tillift heeft twee accu’s, waarvan altijd één in de lader moet. Twee keer per dag moet ze aan de ‘hoestmachine’: een slang die met kracht lucht in haar longen pompt en er weer uitzuigt. Al haar deuren zijn elektrisch, want zelf kan ze die niet openen.

De deurdranger naar de achtertuin heeft ze uit het stopcontact gehaald – dat wel. Misschien scheelt het ‘sluipverbruik’. En de verwarming hoopt Afkyr nog even uit te kunnen laten. „Maar als het buiten gaat vriezen, is dat echt niet meer te doen.”

Misschien kan minder vaak douchen, bedenkt ze nu. Dat doet ze nu iedere avond. En omdat ze hulp nodig heeft van de thuiszorg „kan dat niet effe snel”. Het warme water stroomt zo’n twintig minuten. Maar het douchen heeft óók een functie: om haar spieren op te warmen voordat ze in bed gaat. „Zodat ik goed kan ontspannen.”

Tienduizenden mensen in Nederland zitten in een vergelijkbare situatie als Afkyr, volgens een schatting van belangenclub Iederin, die opkomt voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Deze mensen gebruiken noodgedwongen veel energie. In sommige gevallen hebben ze zware apparatuur voor bijvoorbeeld thuisbeademing of nierdialyse. Niet alleen Iederin heeft hun situatie bepleit bij het kabinet, ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zal dat deze week doen, laat een woordvoerder weten.

De tillift van Hayat Afkyr. Foto Sebiha Oztas

‘Ik schrok me dood’

In het politieke debat na Prinsjesdag, twee weken geleden, vroegen meerdere Kamerleden aandacht voor chronisch zieken. Pas toen Afkyr hier een fragment van zag, waarin onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt deze groep noemt, realiseerde ze zich: hij heeft het over mij. „Tot dan toe stond ik er niet zo bij stil.” Vorige week opende ze voor het eerst haar Eneco-app. „Ik schrok me dood.”

Premier Mark Rutte wilde in dit debat maar één ding toezeggen: het kabinet gaat „kijken” of het „bepaalde kwetsbare groepen” extra kan helpen. Tot nu toe is onduidelijk of die extra hulp er gaat komen.

Afkyr zou het onbegrijpelijk vinden als er geen extra steun komt voor chronisch zieken. „Wat is het alternatief? Dat we in de schuldsanering komen?” Het liefst denkt ze niet na over dat scenario. Ze ziet nauwelijks mogelijkheden om verder te bezuinigen. „Alle abonnementen zijn al de deur uit.”

Als Rijksambtenaar heeft ze een prima, modaal salaris. Maar ze heeft al berekend wat er gebeurt als haar maandbedrag straks uitkomt rond de 600 euro per maand: „Dan houd ik zo’n 50 euro per week aan leefgeld over.” Evenveel als iemand in de schuldsanering.