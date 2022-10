Bombastisch mijmeren over liefde en dood werkt verrassend goed

In de uiterst poëtische en persoonlijke film L’Amour La Mort filosofeert de enorm productieve documentairemaker Ramón Gieling over de vraag waarom de mens zo blijft hunkeren naar liefde. Want: „Het is de liefde die ons leven zin geeft, maar als het noodlot toeslaat is het diezelfde liefde die ons de afgrond in slingert.”

Gieling (bekend van onder meer de Cruijff-documentaire En un momento dado) duikt in zijn film in de verbondenheid tussen liefde en dood en cirkelt om schijnbaar onmogelijk te beantwoorden vragen heen. Wat is de pijn die je voelt na het verliezen van een geliefde eigenlijk? En zou een leven zonder liefde niet gemakkelijker zijn?

De kijker krijgt geen directe antwoorden, maar aangrijpende getuigenissen. Van Mohamed El Bachiri, die zijn echtgenote verloor bij de terroristische aanslagen in Brussel. Van de Vlaamse Michel, die al tien jaar zijn echtgenoot verzorgt, die hevig dementeert. En van Mieke de Graan, die een relatie had met Gielings broer toen deze op 23-jarige leeftijd overleed in een brand; ze is er nooit overheen gekomen. Hun verhalen doorkruist Gieling met theatrale ensceneringen van bekende kunstwerken, opera, soms wat hoogdravende analyses van psychiater Dirk De Wachter of onderzoek van cardioloog Ivo van der Bilt, die gespecialiseerd is in het gebrokenhartsyndroom.

Het geheel voelt gekunsteld, associatief en bombastisch, maar werkt verrassend goed. Dit zijn immers dilemma’s die alledaagse levens doorkruisen én de kern vormen van grootse en inderdaad soms wat melodramatische kunst – van het werk van schilders uit de Romantiek tot de chansons van Jaques Brel. En clichés zijn evenzeer verbonden met de liefde als de dood.

Toch zijn het vooral de eerlijke en intieme getuigenissen die L’Amour La Mort zo ontroerend maken, zoals die van El Bachiri over het leren accepteren dat je ontroostbaar bent. Ze zorgen ervoor dat Gieling tussen alle associaties door zijn antwoord formuleert op de openingsvraag van de film: „Zou u liever meer liefhebben en daarmee meer lijden; of minder lijden, maar ook minder liefhebben?”

Documentaire L’amour La Mort Regie: Ramón Gieling Met: Ivo van der Bilt, Erando Gonzalez, Mieke de Graan. Lengte: 92 min. ●●●●●

