Ze wilden graag filmgeschiedenis maken, zegt het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. „Maar toch niet zo. Het was een shock voor ons en een schokgolf voor Hollywood.” Wat het Marokkaans-Belgische duo in augustus meemaakte is vrij uniek. Begin 2020 braken ze door met de actiehit Bad Boys For Life met Will Smith, waarna ze voor streamingdienst HBO Max voor 70 miljoen dollar Batgirl mochten maken, een superheldenfillm in Gotham City met twee interessante comebacks: acteur Michael Keaton als Batman en de gesjeesde actieheld Brendan Fraser als superschurk Firefly.

Door Covid-perikelen zwol het budget aan tot 82 miljoen, maar het werk vorderde gestaag tot begin augustus de producer belde. Batgirl was van de ene op de andere dag geschrapt. Voor studio Warner Bros bleek het fiscaal gunstig de film niet uit te brengen. Hij ging de kluis in. Voor altijd. Bilall probeerde nog via de server bij de film te komen om een scène van Michael Keaton te redden. „Te laat, het was ‘no access’.”

Het duo is slachtoffer van de dadendrang van Warners nieuwe bestuursvoorzitter David Zaslav, die vanaf 2009 het schoolse netwerk Discovery hervormde tot een grote naam in reality-tv. Discovery kocht filmstudio Warner Bros, maar met een schuldenlast van 50 miljard dollar bleken hard bezuinigen geboden. En er speelde iets anders. Sinds streamingoorlog van 2020 tussen spelers als Netflix, Disney+, Amazon Prime en HBO Max werden absurde bedragen gestoken in exclusieve ‘content’ voor streaming. Verlies deed er niet toe in de jacht op abonnees.

Nu de groei eruit lijkt bij streaming, is het tijd de knopen te tellen. Zaslav vond het onlogisch dat een studio als Warner Bros, van oudsher gericht op filmdistributie, afziet van honderden miljoenen aan bioscooprecette door films direct op streaming te zetten. Beter een film eerst in de bioscoop en daarna op HBO Max uitbrengen, zoals vroeger. Dan verdien je er dubbel aan.

‘Misschien staan we over twee weken weer op een filmset, alles kan in Hollywood’

Van Zaslavs nieuwe strategie is Batgirl het meest markante slachtoffer. „Regime change gaat vaak gepaard met dramatische taferelen”, zegt Bilall berustend. „Werknemers ontslaan, projecten cancelen: dat is nooit aangenaam.” Om Batgirl af te maken voor HBO Max waren nog dure scènes en digitale effecten nodig. Een bioscoopversie had nog veel meer gekost. Cancelen was een „koel, puur zakelijk besluit”. Wel ontkent hij dat de film mislukt was, zoals wordt beweerd. Testpubliek reageerde kritisch op de eerste versie. „Maar dat is juist het idee van zo’n testvisie: feedback krijgen. Bad Boys for Life was pas klaar na elf testvisies.”

Adil en Bilall gingen niet naar de ‘begrafenisvoorstellingen’ van Batgirl voor betrokkenen in Los Angeles en troosten zich met de steunbetuigingen en positieve reacties op hun pilot-aflevering voor de serie Ms Marvel op Disney+, met de eerste moslima-superheld. En nu? Een nieuwe Bad Boys-film lijkt problematisch nadat hoofdrolspeler Will Smith presentator Chris Rock sloeg tijdens het Oscargala. Bilall: „Will is nog even op vakantie, denk ik.” Maar je weet nooit in Hollywood. Adil: „Misschien staan we over twee weken wel op een filmset.” Bilall: „Alles is mogelijk daar.”

Coen van Zwol is filmrecensent.