Ajax lijdt tegen Napoli grootste Europese nederlaag ooit: 1-6

Ajax is dinsdagavond in de eigen Johan Cruijff Arena kansloos met 1-6 onderuit gegaan tegen Napoli. Dat is de grootste Europese nederlaag ooit voor de Amsterdammers. Met de nederlaag is overwintering in de Champions League ver weg.

De ploeg van Alfred Schreuder werd na de drie tegendoelpunten in de zwakke eerste helft al hard uitgefloten. In de tweede helft werd het alleen maar erger in plaats van beter. „Napoli heeft ons overklast”, zei Ajax-aanvaller Steven Berghuis direct na afloop tegen RTL 7. „Deze uitslag is Ajax onwaardig”.

In de negende minuut maakte Mohammed Kudus nog op gelukkige wijze de 1-0 voor Ajax. Hij kreeg een schot van Kenneth Taylor hard tegen zich aan, waardoor de bal dichtbij het doel van Napoli van richting veranderde en de keeper geen kans had.

Napoli reageerde fel en in de achttiende minuut kopte Giacomo Raspadori tegendraads een voorzet vanaf de linkerflank binnen. Na ruim een half uur spelen zette Giovanni Di Lorenzo de Italianen op voorsprong met opnieuw een kopbal, ditmaal na een korte corner aan de rechterkant. Vlak voor rust maakte Piotr Zielinksi na een snelle counter de 1-3.

Ajax ging zonder wissels de tweede helft in en zag Raspadori al na anderhalve minuut de voorsprong voor Napoli vergroten. Hij schoot van dichtbij binnen op aangeven van André-Frank Zambo Anguissa, die de bal zomaar van Ajax-doelman Remko Pasveer in de voeten geschoven had gekregen.

Rood voor Tadic

Ajax probeerde daarna wel terug te komen in de wedstrijd en kreeg wat kansjes, maar Chvitsja Kvaratschelia en Giovanni Simeone scoorden daarna nog de vijfde en zesde goal voor de Italianen. Daarmee maakten ze de vernedering compleet. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic kreeg tussendoor nog zijn tweede gele kaart, omdat hij met zijn arm om de nek van Eljif Elmas was gaan hangen. Hij verliet het veld onder een luid fluitconcert.

De andere wedstrijd in de groep van Ajax tussen Liverpool en Rangers FC eindigde in 2-0. Daarmee staat Ajax nu derde in de groep met zes punten achter Napoli en drie punten achter Liverpool. Om nog tweede te worden in de groep en door te gaan naar de volgende ronde van de Champions League zal Ajax normaal gesproken zowel de uitwedstrijd tegen Napoli volgende week als later de thuiswedstrijd tegen Liverpool moeten winnen. En dat lijkt gezien het vertoonde spel van dinsdagavond nagenoeg onmogelijk.

In groep C won Internazionale met 1-0 van FC Barcelona. Hakan Çalhanoğlu maakte in de blessuretijd van de eerste helft de enige goal. Eerder op de avond won Bayern München in dezelfde groep met ruim verschil van de Tsjechische kampioen Viktoria Plzen (5-0). Het was de derde overwinning voor Bayern, waar Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch de hele wedstrijd meededen.