In het heroverde Izjoem vonden Oekraïners twee weken terug ruim 440 lichamen in een massagraf. Zeker dertig vertoonden sporen van marteling. Fotograaf Evgeniy Maloletka en twee AP-collega's trokken de stad in die de Russen zeven maanden bezetten en vonden tien martelplekken. Hier een deel van hun verslag.