Zeker twintig doden bij zelfmoordaanslagen in Somalië

Bij een zelfmoordaanslag in de Somalische stad Beledweyne zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. Volgens persbureau AP werd een lokaal regeringsgebouw aangevallen door moslimextremisten, die autobommen lieten afgaan. Onder de slachtoffers zijn enkele hooggeplaatste regionale regeringsfunctionarissen.

Vanuit de stad, die op driehonderd kilometer ten noorden van hoofdstad Mogadishu ligt, werden de afgelopen tijd meerdere offensieven tegen jihadistische bewegingen gelanceerd. Daarnaast zijn de aanslagen mogelijk vergeldingen voor een verklaring van de Verenigde Staten eerder op maandag.

Het US Africa Command, verantwoordelijk voor missies op het continent, gaf aan dat een prominente leider van terroristenbeweging Al-Shabaab was omgekomen bij een droneaanval die enkele dagen daarvoor was uitgevoerd. Volgens de Somalische regering gaat het om Abdullahi Nadir, ook wel Abdullahi Yare genoemd, die een medeoprichter van de aan Al-Qaeda-gelieerde beweging was. De VS hadden een premie van drie miljoen dollar op zijn hoofd gezet. Volgens de Amerikanen zouden er bij die aanval geen burgers zijn geraakt.

Al-Shabaab voert al 15 jaar aanslagen uit in Somalië en omliggende landen en heeft in de afgelopen jaren duizenden slachtoffers gemaakt. De nieuwe president van Somalië Hassan Sheikh Mohamud heeft de groepering de oorlog verklaard. Amerikaanse troepen helpen hem daarbij: zo kwamen vorige week 27 jihadisten om bij een Amerikaanse luchtaanval.