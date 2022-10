Zeker 32 kinderen onder doden bij stadionramp op Java, politiechef ontslagen

Zeker 32 kinderen zijn dit weekend om het leven gekomen bij rellen na afloop van een voetbalwedstrijd op het eiland Java in Indonesië. Dat schrijft persbureau Reuters. De politiechef van Malang, de stad waar het drama plaatsvond, is ontslagen. Negen andere agenten zijn geschorst.

Van de 125 slachtoffers zouden de meesten zijn gestorven aan zuurstofgebrek. De geschorste agenten wordt verweten „ethische overtredingen” te hebben gemaakt. Er wordt onderzoek gedaan naar hun handelen, zegt de Indonesische minister van Veiligheid. Maandag beloofde de minister een onderzoeksteam op de zaak te zetten. Wat er precies is gebeurd en wie de aanstichters van de rellen zijn, hoopt de minister op deze manier te achterhalen.

Na afloop van een voetbalwedstrijd in de hoogste Indonesische competitie ontstonden zaterdag rellen in het stadion in de Oost-Javaanse stad. De thuisclub, FC Arema, verloor van rivaal Persebaya Surabay, waarop de supporters in een overvol stadion met elkaar op de vuist gingen. Volgens de politie liep het pas echt uit de hand nadat twee agenten op het veld door aanhangers werden gedood.

In een poging het voetbalgeweld te stoppen, schoot de politie traangas richting de tribunes. Daarop zou paniek zijn ontstaan en in de mensenmassa zouden mensen zijn verdrukt of gestikt. Naast de 125 doden vielen ruim 300 gewonden. Hoe het komt dat het dodenaantal zo hoog ligt is nog onduidelijk. Het stadion zou onder andere te vol zijn geweest: hoewel er maar 38.000 mensen in het stadion passen, zouden er 42.000 tickets zijn verkocht. Het is een van de grootste voetbalstadionrampen in de moderne geschiedenis.

De Indonesische regering zal 50 miljoen rupiah (3.340 euro) ter compensatie verstrekken aan de families van de slachtoffers en de honderden gewonden zullen gratis worden behandeld.