Wel winst maar geen verpletterende comeback voor oud-president Lula

Oud-president Luiz ‘Lula’ da Silva won de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen, maar de linkse leider haalde geen absolute meerderheid, zoals wel voorspeld was door sommige opiniepeilers. Er komt daarom een tweede ronde op 30 oktober. Dan neemt Lula het op tegen de ultrarechtse president Bolsonaro die juist een stuk hoger scoorde dan verwacht. „We gaan deze verkiezingen uiteindelijk winnen, we hebben alleen wat meer tijd nodig”, riep Lula zijn aanhang toe na afloop. Bolsonaro, die van tevoren al had aangegeven dat hij een nederlaag niet zou accepteren en de peilingen niet geloofde, zei ervan overtuigd te zijn dat hij een tweede ronde zijn herverkiezingen veilig zou stellen.

Ondanks de winst was het voor links een teleurstellende uitslag want de verwachting was toch dat dit de verpletterende comeback van Lula zou worden, en al in de eerste ronde. En het werd ook niet de grote afrekening van president Bolsonaro zoals verwacht was. De uitslag, waarbij Lula ruim 48 procent en Bolsonaro zo’n 43 procent van de stemmen behaalde, een klein marge van verschil, geeft bovendien aan dat de Brazilianen tot op het bot verdeeld zijn tussen linkse kiezers en een ultrarechts electoraat. De afgelopen maanden, in aanloop naar de verkiezingen was de strijd tussen de twee aartsrivalen al onrustig en polariserend. Dit veroorzaakte grote spanningen tussen aanhangers van Lula en van Bolsonaro wat gepaard ging met geweld en zelfs moord.

Conservatieve agenda

Dat Bolsonaro toch sterker is gebleken dan van te voren uit de peilingen bleek geeft aan dat een groot deel van kiezers, waaronder ook zwevende kiezers, uiteindelijk voor president Bolsonaro heeft gestemd en er groot draagvlak is voor zijn conservatieve en ultrarechtse agenda. Tegelijkertijd is een groot deel van de Brazilianen progressief en zijn zij voor de linkse politiek van Lula da Silva. Op het Praça São Salvador in Rio de Janeiro waar Lula’s aanhangers de uitslagenavond op tv-schermen volgden was die teleurstelling te merken. „Ik ben bang dat het Bolsonaro lukt om straks in de tweede ronde stemmen van Lula af te snoepen, en dat zitten we nog vier jaar met hem opgescheept”, zei Barbara Fernandes, een rechtenstudent, teleurgesteld. Bolsonaro aanhanger Matheus Gomes is opgelucht. „Mensen hebben gelukkig goed nagedacht. Dit is democratie, en ik weet zeker dat Bolsonaro straks in de tweede ronde wint”.

De kracht van ultrarechts in het politieke spectrum was ook te zien aan de zetels die prominente Bolsonaristas wonnen in het Congres, de Senaat en op deelstatenniveau wonnen prominente Bolsonaristas posities. Dit geeft aan dat Bolsonaro’s conservatief-ultrarechtse stroming, niet meer weg te denken is uit de Braziliaanse politiek maar juist wortel heeft geschoten. Als Lula in een tweede ronde zou winnen en Brazilie’s volgende president wordt, dan zal hij met dit substantieel deel binnen politiek rekening moeten houden. De keiharde strijd die er voor de twee Braziliaanse politici in het vooruitzicht ligt zal naar verwachting de komende weken het land verder polariseren. Allereerst zullen ze beiden proberen om stemmen van andere kandidaten die nu kleine percentages binnenhaalden, binnen te slepen.