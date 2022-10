Oud-burgemeester: ministerie opereerde vanuit wantrouwen richting ons in Groningen

Het ministerie van Economische Zaken opereerde „altijd vanuit wantrouwen richting ons in Groningen”, zegt Geert-Jan ten Brink, oud-burgemeester van Slochteren. Hij was maandagochtend de eerste getuige die deze week verscheen voor de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag die de gaswinning in Groningen onderzoekt. Ten Brink was van 2011 en 2017 burgemeester en vertelde over de vele overleggen die hij in die rol had met het ministerie.

Ten Brink vertelde hoe de gemeenten er na de zware aardbeving in Huizinge in 2012 bij toenmalig minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) op aandrongen om een „gebaar” te maken richting Groningen, door de gaswinning te verlagen. Het Staatstoezicht op de Mijnen had dringend geadviseerd dat te doen, omwille van de veiligheid. Maar Kamp greep niet in, hij wilde eerst de resultaten afwachten van veertien onderzoeken.

De burgemeesters waren het wel eens met die onderzoeken, maar ze vroegen Kamp om tegelijkertijd toch iets te doen. De gaskraan hoefde van hen helemaal niet dicht, maar de minister had de gaswinning wel op hetzelfde niveau kunnen bevriezen of een klein beetje kunnen verlagen, vonden zij. „Better safe than sorry”, zei Ten Brink. „Maar daar had de minister geen boodschap aan.” Ten Brink maakte een vergelijking met corona: „Toen werd er zonder dat we veel wisten ingegrepen. Dat had ook in Groningen moeten gebeuren.”

Lees ook: Ook toen de boerderij al op 63 stutten leunde, draaide het kabinet de gaskraan verder open

Pesten

De oud-burgemeester schetste de enquêtecommissie hoe de gemeenten altijd met argwaan werden bejegend als ze met het ministerie overlegden over geld. Dat ging bijvoorbeeld over het voortzetten van de waardevermeerderingsregeling, waarbij mensen die minimaal 1.000 euro aardbevingsschade hebben aanspraak kunnen maken op 4.000 euro om de waarde van hun huis te vermeerderen via verduurzamingsmaatregelen zoals isolatie of zonnepanelen. Die regeling was na de invoering in 2015 zo’n succes dat het budget al snel op was. De gemeenten pleitten voor verlenging, maar Kamp wilde dat niet. De gemeenten wendden zich daarop tot de Tweede Kamer, die er uiteindelijk voor zorgde dat er toch een verlenging kwam.

Het kwam zelfs een keer tot een clash met het ministerie, vertelde ten Brink. Dat was bij een gesprek over budget voor extra gemeenteambtenaren Die waren nodig om burgers te helpen die in de problemen zaten door de aardbevingen. Uiteindelijk was er wel overeenstemming over het budget, maar eiste het ministerie dat de gemeenten het geld zouden voorschieten en declareren. „Waanzin ten top”, vond Ten Brink. „Ik koop niet een zak drop bij de Jamin. Ik ben een overheid, ik ben bezig met een versterkingsoperatie, ik probeer mijn burgers te helpen. Dit kan toch niet waar zijn?”

Dit leidde tot een „best wel stevige woordenwisseling”. Uiteindelijk werd het geregeld: de gemeenten kregen voorschotten die ze achteraf moesten verantwoorden. En dit was geen eenmalige situatie, zei hij. Gedurende zijn hele burgemeestersperiode kreeg hij te maken met dit „pesten” van het ministerie. „Ik vond het erg vervelend”, zei hij. „De schatkist van Den Haag belangrijker stellen dan de inwoners van Groningen.”