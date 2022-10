In Jemen neemt de vrees voor hervatting van de oorlog toe

Tot wanhoop van de bevolking dreigen de strijdende partijen in Jemen hun oorlog na een pauze van een half jaar weer te hervatten. Verwoede pogingen van Hans Grundberg, de VN-gezant voor Jemen, om het bestand dat sinds dit voorjaar van kracht was te verlengen, strandden dit weekend. Zondag liep het huidige bestand af.

„Dit is een treurige dag voor de Jemenitische bevolking”, zei Abdullah Ali, een 58-jarige leraar in de hoofdstad Sanaa, tegen persbureau Reuters. „We zijn geschokt.” Uit vrees voor nieuwe verwoestingen en tekorten zijn veel mensen prompt begonnen olie en voedsel te hamsteren.

Grundberg deed zondag een oproep aan de Houthi’s en de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië die de door de Houthi’s verdreven regering weer in het zadel probeert te brengen, om niet weer de wapens op te nemen. „Ik dring er bij hen op aan om hun verplichting aan het Jemenitische volk na te komen en elke weg naar vrede te bewandelen”, zei hij in een verklaring. De oorlog en de ontwrichting die hij met zich meebracht heeft sinds 2014 volgens sommige schattingen al ruim 150.000 levens gekost.

Het bestand – hoewel af en toe geschonden – betekende een verademing voor de bevolking. Maar de Houthi’s, die Sanaa en een groot deel van het land in handen hebben, lijken niet geïnteresseerd in verlenging daarvan. Zaterdag stelden ze dat de onderhandelingen over een nieuw bestand „een doodlopende weg” waren geworden. „In de afgelopen zes maanden hebben we geen enkele serieuze bereidheid gezien om humanitaire kwesties tot topprioriteit te verheffen”, zeiden ze. Een opvallend verwijt, omdat de Houthi’s zich daarom zelf ook nooit erg hebben bekommerd.

Volgens analisten voelden de Houthi’s zich sterk staan in de onderhandelingen en rekenden ze op concessies. De coalitie, Saoedi-Arabië voorop, lijkt er inderdaad meer op gebrand de oorlog te beëindigen. Bij het begin van zijn interventie in Jemen in 2015 dachten de Saoediërs nog de Houthi’s binnen enkele weken te verslaan. Ten onrechte, zo bleek algauw. De Saoediërs willen echter tot elke prijs de indruk vermijden dat ze hebben verloren van de Houthi’s, die worden gesteund door aartsrivaal Iran.

De Houthi’s ruiken nieuwe kansen omdat er tekenen van verdeeldheid zijn binnen de coalitie. Niet alleen binnen de verdreven regering – inmiddels omgedoopt tot Presidentiële Raad –, maar ook tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, de voornaamste steunpilaren van de coalitie. In die omstandigheden zijn er nieuwe kansen op terreinwinst of althans nieuwe concessies.

Niet voor niets waarschuwden de Houthi’s buitenlandse oliemaatschappijen die in Saoedi-Arabië en de Emiraten actief zijn, dat ze „hen gelegenheid bieden zich te organiseren en te vertrekken”. Dat is geen loos dreigement. Vóór de wapenstilstand vuurden de Houthi’s steeds vaker drones en raketten af op doelen in Saoedi-Arabië en de Emiraten.

Voor de bevolking van het straatarme Jemen, die zwaar leed onder de oorlog, is dit alarmerend. Dankzij het bestand kon er veel meer brandstof en voedsel worden ingevoerd. Via de heropende haven van Hodeida, maar ook via het vliegveld van Sanaa. Zo werd het leven voor veel burgers eindelijk iets makkelijker.

