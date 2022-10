Nou, ik ben benieuwd of Booking.com standhoudt. Sinds een paar dagen waarschuwt de hotelboeksite zijn klanten namelijk dat een bezoek aan bepaalde gebieden misschien niet zonder gevaar is. De nieuwe waarschuwing geldt voor Abchazië, Nagorno-Karabach, Zuid-Ossetië en de reden waarom ik er hier vandaag over schrijf: de bezette Palestijnse gebieden. Niet dat het woord ‘bezet’ in Bookings tekst voorkomt, laat staan ‘illegaal’, ook al gaat het niet zozeer om accommodatie in Palestijnse steden maar om hotelbedden in de onder internationaal recht illegale Israëlische nederzettingen.

Om te zien hoe die tekst precies luidt heb ik voor u bij Booking een hotel gezocht in de Israëlische nederzetting Ma’ale Adumim, 7 kilometer ten oosten van Jeruzalem op de Westelijke Jordaanoever. Twee accomodaties gevonden én het advies: „Lees alle reisadviezen van jouw overheid om een weloverwogen beslissing te nemen over je verblijf in dit gebied, dat kan worden beschouwd als door een conflict beïnvloed.” Vanzelfsprekend heb ik dit advies opgevolgd en mijn overheid erop nageslagen, die mij meldt: „De veiligheidssituatie in de Palestijnse Gebieden is onrustig”, vergezeld van een lange, lange checklist om de reis goed voor te bereiden.

Internationale mensenrechtenorganisaties oefenen al lange tijd druk uit op Booking, Airbnb en vergelijkbare bedrijven om de nederzettingen van hun sites te schrappen (zie bijvoorbeeld Human Rights Watch’ rapport Bed and Breakfast on Stolen Land, Tourist Rental Listings in West Bank Settlements, november 2018, 65 pagina’s over winstgevend onrecht). HRW noemde Bookings besluit vrijdag „een welkome stap”. Maar, onderstreept HRW, het bedrijf zou helemaal niet moeten bemiddelen in „illegale nederzettingen [..] gebouwd op land dat is gestolen van mensen die onder apartheid leven en er zelf niet mogen verblijven”.

Zoals u ziet is Bookings tekst bijzonder voorzichtig, en niet zonder reden. Airbnb besloot in 2018 de nederzettingen uit zijn aanbod te schrappen maar draaide dat in 2019 alweer terug temidden van zware druk uit Israël en Amerika, waar ze ook allergisch zijn voor alles wat op een boycot van Israël kan lijken. Ik checkte: in Ma’ale Adumim en omgeving heeft Airbnb van 5 tot 6 oktober 691 woningen voor u beschikbaar, zonder enig begeleidend tekstje dat u zou kunnen ontmoedigen erheen te gaan. U herinnert zich de Israëlische woede toen Ben & Jerry’s besloot zijn ijs niet meer te verkopen in bezet gebied. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Lapid zag een „schandelijke capitulatie voor antisemitisme”, hoewel Ben & Jerry’s in Israël zelf gewoon verkrijgbaar bleef. Eigenaar Unilever verkocht de rechten voor Israël vervolgens aan de Israëlische licentiehouder.

Israëlische leiders zijn ook nu meteen in de aanval gegaan. Ex- en misschien komend premier Netanyahu (op 1 november zijn er verkiezingen) zei dat het gebied „bijna vierduizend jaar ons vaderland is”. Netanyahu is allang niet meer van de tweestatenoplossing. Minister van Toerisme Yoel Razvozov dreigde met een „diplomatieke oorlog” met „alle ter beschikking staande middelen”: „Een bedrijf gaat ons niet dicteren welk gebied Israël is en welk niet.” Ik zou daartegenin willen brengen dat het Internationaal Gerechtshof in 2004 unaniem uitsprak dat het om illegale nederzettingen in bezet gebied gaat. Hoe dan ook, ik denk eigenlijk niet dat Booking lang standhoudt.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.