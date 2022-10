Werelddierendag is het jaarlijkse moment waarop mensen wereldwijd hun dieren extra verwennen. Huisdieren wel te verstaan. Want terwijl deze huisdieren lekkernijen en knuffels ontvangen, gaan er diezelfde dag in Nederland 1,7 miljoen boerderijdieren naar het slachthuis. Een bittere waarheid waar we onze kinderen vooral niet te veel mee willen belasten. Dat is een zorgelijke constatering, want hoe leer je kinderen zelfstandig keuzes maken als ze niet weten waarvoor ze kiezen? Het wordt dan ook tijd om de suikerlaag van de Nederlandse opvoedcultuur af te krabben en schoolreisjes naar megastallen of slachthuizen onderdeel te maken van het onderwijscurriculum. De waarheid is nu eenmaal niet suikerzoet: mensen doden dieren voordat er een plak ham, een frikandel of een kippenbout op je bord ligt.

Anne Grefkens is journalist bij Univers (Tilburg University) en filosoof.

Maar wat denken we met zo’n bezoek nu werkelijk te bereiken? Sinds mensenheugenis staan dieren nu eenmaal op het menu en is het een onderdeel van de menselijke natuur. Zelfs de oermens at al dieren. De mens was en blijft een vleeseter, zo wordt gesteld. Een bezoek aan een megastal of slachthuis zal het verschil in eetkeuze voor een kind toch niet maken? Maar het is juist dit argument dat niet langer hout snijdt. Wanneer de vleesliefhebber refereert naar de oermens en de menselijke natuur, verwijst deze indirect ook naar de wijze waarop de jager zijn prooi vangt, slacht en bereidt. Iets waar de moderne mens zich vandaag de dag nog nauwelijks een voorstelling van kan maken. Zelden zien wij Henk, Ingrid en andere Nederlanders nog in de weer met een speer of handboog. Laat staan dat zij hun eigen prooi vangen, om het leven brengen en villen.

Peppa Pig

Deze moderne maatschappij zit net iets anders in elkaar. Het zijn de boeren die de dieren houden, de slager die het dier slacht en de supermarkten die het vlees verkopen. De huidige vleesconsument lijkt dan ook in niets op de eerdergenoemde oermens: simpelweg omdat ze niet écht weten wat er op hun bord ligt. Het eten van vlees is tegenwoordig dan ook meer onderdeel van de menselijke cultuur dan van de menselijke natuur.

Het is deze vervreemding die ook filosoof Peter Singer niet onberoerd laat. In zijn boek Animal Liberation legt hij uit hoe woorden als kotelet, biefstuk en worst misleidend zijn. Deze woorden staan ver af van hetgeen we eigenlijk eten; een dier. Daarin heeft hij een punt: vroeg jij als kind de slager om een plakje worst of een plakje dode koe? Hetzelfde geldt voor de televisieprogramma’s waar jonge kinderen mee opgroeien. In tegenstelling tot de meeste varkens uit de vleesindustrie, speelt Peppa Pig vrolijk met haar vriendjes in het gras.

Overigens betekent dit niet dat het eten van vlees een misdaad is. Maar als wij van de toekomstige generatie consumenten verwachten dat zij verstandige keuzes maken dan moeten ze wel weten waarvoor ze kiezen. Een eerlijk beeld van onze vleescultuur is dan ook essentieel. Kinderen mogen zich best realiseren dat de dieren die zij in een megastal of slachthuis zien, dezelfde dieren zijn die ’s avonds op hun bordje liggen. Een verplicht schoolreisje naar een megastal of het slachthuis zou in het onderwijscurriculum dan ook niet misstaan.