Twee Nederlanders omgekomen bij busongeluk Ecuador

Bij een busongeluk op zondagavond nabij de Ecuadoriaanse stad Tena zijn twee Nederlandse toeristen om het leven gekomen. Dat melden lokale media. De bus vervoerde zeker 21 Nederlandse toeristen, die bezig waren aan een groepsreis door het Zuid-Amerikaanse land.

De dodelijke slachtoffers zouden een 74-jarige vrouw en een 73-jarige man zijn. Zeker twaalf Nederlanders raakten gewond, hoe ernstig zij eraan toe zijn is niet duidelijk. Enkele gewonde toeristen zouden naar ziekenhuizen in de hoofdstad Quito zijn vervoerd.

De chauffeur van de toeristenbus zou zondag de controle over het stuur zijn verloren. De bus botste vervolgens op een rots en op een tegemoetkomende stadsbus. In de bus zaten naast Nederlandse toeristen ook Britse en Noorse reizigers.

De chauffeur van de bus is vervolgens gevlucht. Het ministerie laat weten consulaire bijstand te verlenen aan de slachtoffers en hun families in Nederland. Ook is er contact met de lokale autoriteiten en alarmcentrale Eurocross, die de praktische hulpverlening vanuit Nederland coördineert.