Stadstuinen zijn tropisch paradijs

‘Let op: hier niet verdelgen!’ Grote leeuwenbek, hoge fijnstraal, kruipklokje, „allemaal zijn ze welkom”, zegt Nicolette Datema-Knol (48). Haar voortuin contrasteert met de betegelde alternatieven van buren. De wilde planten komen oorspronkelijk uit landen met een warmer klimaat. Toch vestigden ze zich in de stadstuin van Datema-Knol in Beverwijk.

Het aantal nieuwe planten en dieren in Nederland neemt rap toe door klimaatverandering, verstedelijking en intensiever reisverkeer. Tussen 1962 en 1996 vestigden zich gemiddeld twee nieuwe planten per jaar blijvend in Nederland, nu zijn het er zeven per jaar. Het aantal nieuwe diersoorten ligt sinds 2005 gemiddeld op 27 per jaar, registreerde online waarnemingsplatform Waarneming.nl.

Nederlandse steden zijn een tropisch paradijs voor exoten geworden – dus voor planten en dieren die niet in Nederland voorkwamen, maar per ongeluk of opzettelijk met de mens zijn meegereisd. In de stad krijgen nieuwe soorten ruimte om een plek in te nemen, door braakliggende bouwterreinen of bij het herinrichten van een tuin. Ook is het klimaat in de stad zachter door het hitte-eilandeffect: gebouwen, bestrating en asfalt houden warmte van bijvoorbeeld de zon, kachels en airco’s vast.

In tuinen in de meest stedelijke gebieden was één op de zes gespotte soorten exoot. In plattelandtuinen was dit één op elf. Voor deze analyse zijn ruim 17.000 waarnemingen gebruikt van deelnemers aan het crowdsourcingproject De Wilde Tuin. NRC en de Tilburg Universiteit onderzoeken samen met deelnemers wat verwilderen doet met tuinen en hun eigenaren. Net als Datema-Knol gaven ruim duizend deelnemers tussen 7 maart en eind augustus planten en dieren door die ze in hun tuin zagen.

Warmteminnaars

Ook Frank Helderman (51) uit Amstelveen doet mee aan het project. Hij zit in zijn achtertuin met een lijst in zijn hand: de meest interessante soorten die hij zag. Helderman noemt trots twee exoten: „Ik zag een mediterrane prachtblindwants en een vijgenskeletteermot, een zeldzaam insect!” Hij springt op en begint te zoeken tussen de bladeren van zijn vijg. Het zachte groen tussen de bladnerven is opgegeten, maar de mot is nergens te bekennen.

De wants is bezig met een opmars. Het is niet de enige soort. Het valt Barbara Gravendeel, bijzonder hoogleraar plantevolutie aan de Radboud Universiteit, op dat er meer exotische planten en dieren tussen de waarnemingen zitten die van warmte houden. Die ‘warmteminnaars’ zijn vooral gezien in stedelijk gebied. „Dit laat zien dat we door opwarming steeds meer wilde soorten gaan zien in onze tuinen die aan warmte zijn aangepast.”

Door klimaatverandering zal de lucht in tuinen buiten de stad op den duur ook opwarmen. Dan kunnen de nieuwe soorten gaan uitwaaieren. „Glaskruiden bijvoorbeeld – planten uit de brandnetelfamilie – gebruiken stadstuinen als opstapje bij hun opmars vanuit Zuid-Europa richting het noorden,” zegt ze.

De groeiende soortenrijkdom in Nederland, „maken een systeem weerbaarder,” zegt Gravendeel. Een grasveld met veel verschillende kruiden erin en af en toe een boom, wordt minder snel bruin bij droogte. Ook de meeste nieuwe dieren kunnen weinig kwaad. Op een hand vol invasieve exoten na, zoals muggen die ziektes meebrengen. Wel groeien sommige planten sneller en dichter door opwarming, waardoor kruiden geen kans krijgen en eentonigheid kan ontstaan.

Van eentonigheid is geen sprake in de tuinen van Datema-Knol en Helderman. Al wil Heldermans vrouw Karin (50) maar wat graag de essen uit de aarde trekken. „Dat worden hele hardnekkige boompjes, met uitlopende wortels onder de grond.” Slakken brengt ze weg naar een plantsoen in de buurt. Helderman heeft een ander plan. In een hoek ligt dood hout. „Daar komen insecten op af die slakkeneitjes eten.”

Verantwoording Voor de analyse gebruikte NRC 17.000 waarnemingen van ruim duizend deelnemers aan crowdsourcingproject De Wilde Tuin. In totaal werden tussen 7 maart en eind augustus ruim 30.000 waarnemingen gedaan. Maar als een plant of dier niet met zekerheid werd herkend, of als er geen foto bij de waarneming zat, werd deze niet meegenomen in de analyse. Voor het herkennen van planten en dieren op basis van een foto gebruikten deelnemers de app ObsIdentify. Een plant of dier is één keer per tuin meegenomen in de analyse, om te voorkomen dat een individu meerdere keren werd meegeteld. Aan de hand van de exotenlijst van onderzoeksinstituut Naturalis is bepaald welke soorten exoot zijn. Soorten die niet in deze lijst stonden en volgens waarneming.nl een onzekere status hadden, zijn niet meegenomen in de analyse. Dit zijn bijvoorbeeld soorten die zelden gezien zijn in Nederland en waarvan het onzeker is of ze hier zelfstandig kunnen overleven. Voor de mate van stedelijkheid zijn de vijf klassen gedefinieerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aangehouden. Het CBS deed dit op basis van inwonersaantallen, van ‘niet stedelijk’ (plattelandse tuin) tot ‘zeer sterk stedelijk’ (tuin hartje Amsterdam).