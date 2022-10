Sotheby’s verwacht veilingrecord van 30,5 miljoen euro voor een beeld van Henry Moore

Toen het bronzen beeld van Henry Moore in 1951 voor het eerst tentoongesteld werd, bestempelde een criticus het als „een gedrocht”, een kunstwerk dat zo snel mogelijk begraven diende te worden. In november verwacht Sotheby’s een veilingrecord voor een exemplaar van de liggende, semi-abstracte mensfiguur: minstens 30 miljoen dollar (30,5 miljoen euro). Dat zou het hoogste bedrag ooit zijn voor een beeld van een Britse beeldhouwer.

Henry Moore (1898-1986) noemde Reclining Figure: Festival een sleutelwerk in zijn oeuvre. Het was het eerste werk, zei hij, waarin hij „erin slaagde vorm en ruimte sculpturaal onafscheidelijk te maken”.

Besmeurd

Toen hij het in 1951 voor het eerst exposeerde, op het Festival of Britain in Londen, riep het sterk uiteenlopende reacties op. Sommigen prezen het als een spannende weergave van het Britse verzet en de veerkracht na de Tweede Wereldoorlog. Anderen schrokken van de doorboorde mensfiguur en vroegen zich af of Moore bezig was met beelden van de verschrikkingen in nazi-concentratiekampen of de nasleep van de atoombom in Hiroshima.

In het satirisch tijdschrift Punch verscheen een luchtige cartoon van een echtpaar dat langs het beeld loopt en waarvan de man vraagt: „Dat doet me eraan herinneren, schat – heb je aan broodjes gedacht?”

Toen Moore het beeld in bruikleen gaf aan de stad Leeds, veroorzaakte het controverse en werd het in 1953 met blauwe verf besmeurd.

Het huidige veilingrecord voor een Brits beeldhouwwerk staat al op naam van Moore. Een ander exemplaar van Reclining Figure: Festival bracht in 2016 bij Christie’s in Londen omgerekend ruim 29 miljoen euro op.