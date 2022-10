Soepelere regels rond het terugbetalen van belastingschulden voor ondernemers

De regels rondom de terugbetaling van belastingschulden voor ondernemers zijn per 1 oktober versoepeld door het kabinet. Dat moet vooral mkb-bedrijven helpen die moeite hebben met de terugbetalingen. Het besluit is onderdeel van de plannen van het kabinet om „waar nodig de menselijke maat” toe te passen, zegt een woordvoerder van de Belastingdienst.

De volledige zekerheidseis, waarbij ondernemers zekerheid moeten geven over terugbetaling bij het aanvragen van een betalingsregeling, vervalt daarmee voor kleinere bedrijven. Ook hebben bedrijven met een schuld van minder dan 20.000 euro geen verklaring van een externe deskundige meer nodig die bevestigt of het bedrijf wel levensvatbaar is – voor kleine ondernemers is zo’n verklaring vaak erg duur. Daarnaast kunnen ondernemers die eerder kort uitstel van betaling kregen, dat nu verlengen met een reguliere betalingsregeling. Voorheen konden zij daar geen aanspraak op maken.

De versoepelingen, die onderdeel worden van het algemene ‘uitstelbeleid’ van de Belastingdienst, komen bovenop eerder aangekondigde versoepelingen van de terugbetaling van de coronaschuld. Tijdens de coronalockdowns konden bedrijven hun belastingbetalingen uitstellen als onderdeel van het steunpakket voor ondernemers. Veel bedrijven bouwden een behoorlijke schuld op, wat investeringen later in de weg zat. In totaal ging het om 47 miljard euro aan uitgestelde betalingen. Inmiddels is daar 19 miljard euro van over, verdeeld over 269.000 ondernemers.

Betaalpauze inlassen

Bedrijven mochten vijf jaar over de terugbetaling doen. Inmiddels is dat zeven jaar, mits zij meer dan 10.000 euro schuld hebben. Bedrijven die voor de coronacrisis geen of nauwelijks winst maakten, worden uitgesloten. Verder kunnen ondernemers per kwartaal betalen in plaats van per maand en eenmalig een betaalpauze van zes maanden inlassen (eerder was dat drie maanden).

De maatregelen moeten betalingsproblemen voorkomen, zegt de woordvoerder van de Belastingdienst, en „de drempel om je te melden bij moeilijkheden verlagen”. Dat veel ondernemers moeite hebben met de achterstallige betalingen speelt mee in de besluitvorming.

Ondernemers moesten 1 oktober beginnen met het terugbetalen van de coronaschulden aan de Belastingdienst. „Een heel slecht moment”, zegt een woordvoerder van MKB-Nederland, vanwege de extreme energieprijzen en hoge kosten voor onder meer transport en personeel. Elke versoepeling is daarom nuttig, zegt zij, maar dan nog is de vraag hoeveel ondernemers de extra kostenpost kunnen betalen.

Heel coulant vindt ondernemer Tymo Dijkstra (42) de versoepelingen niet. Met zijn bedrijf Piepers & Rund levert hij foodtrucks en barcontainers op festivals. Langer de tijd nemen om zijn belastingschuld af te lossen zou zijn maandbedrag verlagen met een paar honderd euro, zegt hij, maar dat is lang niet genoeg. „De schuld zet nieuwe investeringen op slot, terwijl we die goed kunnen gebruiken.”

Vooral nu zijn inkoop- en personeelskosten door de inflatie flink stijgen, had hij gehoopt op drastischer maatregelen van de Belastingdienst. Gedeeltelijke kwijtschelding, bijvoorbeeld. „Het merendeel van mijn schuld bestaat uit uitgestelde loonbelasting, over het loon dat ik mensen betaalde die niet eens mochten werken omdat we dicht waren.”

De woordvoerder van de Belastingdienst laat weten dat de fiscus tot 1 oktober 2023 soepeler is met het kwijtschelden van schulden als een ondernemer daartoe een verzoek indient. Schulden van „in de kern gezonde ondernemingen” kunnen deels worden kwijtgescholden. Die mogelijkheid kende Dijkstra niet, en werd hem niet voorgelegd toen hij de fiscus belde om te overleggen over zijn situatie. „Dan vraag je maar faillissement aan, kreeg ik te horen.”

Hoger totaalbedrag

Ondernemers die langer over hun terugbetaling willen doen, eindigen vanwege rente met een groter terug te betalen bedrag. Vraag is of ondernemers die nu moeite hebben met de terugbetaling, later wel een nóg groter bedrag kunnen aflossen.

Een afweging van de ondernemer zelf, zegt de woordvoerder van de Belastingdienst: „Een betalingspauze kan lucht geven in moeilijke tijden, maar een ondernemer moet dan later inderdaad een hoger maandbedrag kunnen betalen.” Vooral bedrijven die sterk seizoensgebonden zijn kunnen van de langere betalingspauze profiteren, denkt de Belastingdienst, omdat zij dan op een voor hen gunstig moment kunnen betalen.

Ondanks de versoepelingen gaat de Belastingdienst er alsnog vanuit dat 30 procent van de totale schuld niet terugbetaald kan worden, bijvoorbeeld omdat bedrijven voor die tijd failliet gaan.