Russische media kunnen niet meer om tegenslagen heen

Pas drie dagen na de Russische annexatie van vier Oekraïense gebiedsdelen kunnen de Russische staatsmedia er niet omheen: de pijnlijke Russische verliezen zijn niet zozeer te wijten aan de inzet van de Russische soldaten zelf, maar aan een reeks miskleunen op het hoogste niveau. „De overgave van Lyman wordt een politiek probleem”, kopte de Russische staatskrant Nezavisimaja Gazeta maandag, een dag na de herovering door het Oekraïense leger van het strategische stadje Lyman in de regio Donetsk.

Harder dan ooit riepen militaire en politieke hardliners afgelopen dagen om het opschonen van de Russische legerleiding. Het team van haviken wordt aangevoerd door de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, die afgelopen weekend opriep tot de inzet van tactische kernwapens en hard uithaalde naar legercommandant en bevelhebber Aleksandr Lapin. Hij noemde Lapin een „talentloze man” en verweet hem nalatigheid in de „communicatie, coördinatie en de aanvoer van munitie” op het slagveld. Hij kreeg bijval van onder meer Jevgeni Prigozjin, de oprichter en eigenaar van het Russische private huurlingenleger Wagner.

Ook vanuit de Doema, het Russische parlement, dat maandag in navolging van het Hogerhuis instemde met de Russische annexatie van vier Oekraïense regio’s, klonk stevige kritiek. „Het probleem bevindt zich niet op de grond [in Oekraïne], maar aan de Froenzekade, waar ze de situatie niet onder controle hebben”, zei Doemalid en voormalig luitenant-generaal Andrej Goeroelev, verwijzend naar het adres van het Russische ministerie van Defensie in de Russische hoofdstad. Of president Vladimir Poetin gehoor zal geven aan de roep om een herschikking in de top om critici gerust te stellen, moet blijken.

Tienerzonen naar het front

Hoewel Kadyrov in het weekend onmiddellijk een ontmoeting kreeg met Poetins vertrouweling en plaatsvervangend chefstaf Sergej Kiriënko, werd hij op zijn nummer gezet door Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Die zei dat regionale leiders „het recht hebben hun mening te geven”, maar zich op moeilijke momenten niet moeten laten „meeslepen door hun emoties.” Volgens Peskov moet het vraagstuk van nucleaire wapens „evenwichtig worden benaderd.” Maandag maakte Kadyrov per Telegram-video bekend zijn drie tienerzoons Achmat (16), Eli (15) en Adam (14) naar de „zwaarste frontlinies” te sturen. Houdt Kadyrov woord, dan riskeren de jongens aan het front bij Kreminna en Bachmoet, ten westen van de Oekraïense stad Lysytsjansk te belanden, waar de strijd zich momenteel concentreert. Ook aan het zuidelijke front in Cherson is het Oekraïense leger aan een opmars bezig.