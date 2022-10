Reconstructie: Bijlmerramp, van minuut tot minuut

Dit is Schiphol, Amsterdam en omgeving in 1992. Op 4 oktober vertrekt El-Al-vlucht 1862 vanaf Schiphol. We volgen de gesprekken van bemanning en verkeersleiders.

Om 18:22 vertrekt El Al 1862 van de Zwanenburgbaan.

„Departure, El Al 1862, good eve…eh…afternoon, passing 2000.”

[Verkeerleiders onderling] „Kan je de KLM 237 zo hebben in verband met die El Al, want die klimt voor geen meter, die El Al.”

„El Al 1862, Mayday, Mayday we have an emergency.”

„Do you wish to return to Schiphol?”

[Verkeerleiders onderling] „EL Al die gaat…eh met een mayday terug…die is aan het zakken.”

„Affirmative, mayday mayday, mayday.”

„Roger, we have fire on engine number 3, we have fire on engine number 3.”

18:28:45 „El Al 1862 lost number 3 and number 4 engine, number 3 and number 4 engine.”

[Verkeerleiders onderling] „Oh eh, hij heeft number 3 and number 2 engine verloren.”

[Verkeerleiders onderling] „Dus geef maar alarm denk ik.”

„What will be the runway in use for me at Amsterdam?”

„Runway 06 in use sir […].”

„1012, we request 27 for landing.”

„Brandweer, eh Jumbo komt terug met twee uitgevallen motoren […].”

„Ok, we komen d’r aan.”

[naar verkeerleiders] „Mijnheer…eh, we hebben zojuist doorgekregen een El Al, die zojuist gestart is, komt terug, motor 2 en 3 zijn uitgevallen, heeft een mayday-call geplaatst, we hebben de brandweer reeds gewaarschuwd.”

[naar Arrival (toren)] „Schiphol, El Al 1862, we have an emergency, number 3 and number 4 engine inoperative, request 27 for landing.”

[naar toren] „You request 27 in that case heading 360, 360 the heading, descend to 2000 feet on 1012, mind the wind is 050 at 22.”

[naar Arrival (toren)] „Schrijf jij het op of moet ook nog dingen…Ik heb de inspecteur gewaarschuwd en de brandweer is gewaarschuwd.”

[naar toren] „Hij gaat naar 27, de El Al 1862… dus ik weet niet precies hoeveel mijl die gaat vliegen.”

„Airport 1 en brandweer, hier de toren, de desbetreffende kist gaat naar baan 27, ik herhaal baan 27.”

„Ja, check, we zetten het licht aan. Brandweer is gewaarschuwd.”

„12 miles final we need for landing.”

„Heeft-ie nog meer ellende?”

„Motor 3 en motor 4 heeft-ie niet.”

„Die zijn gewoon uit en verder geen extra ellende?”

„Niet dat ik weet.”

[naar bemanning] „El Al 1862, just to be sure, your engine 3 and 4 are out?”

Number 3 and 4 are out and we have, eh, problems with our flaps.”

„Problems with the flaps, roger.”

„Okay, you have around 13 miles to go to touchdown, speed is all yours, you are cleared to land runway 27.”

„Clear to land 27.”

Luchthavenmeester: „Heeft-ie een emergency gedeclared of dat niet?”

„Hij heeft mayday geroepen.”

Luchthavenmeester: „Mayday geroepen?”

„Ja.”

[naar bemanning] „You have controlling problems as well, roger.”

„Hij zit, dik, dik, dik in de problemen, nou ook met z’n controls.”

„Dus ook problemen met z’n controls, check.”

18:35:25 „[in het Ivriet] Trek die flappen naar beneden, helemaal naar beneden en doe het landingsgestel uit…Going down 1862, going down, going down copied going down.”

18:35:45 „’t Is gebeurd.”

„Ja… El Al 1862 your heading.”

„Airport 1, ziet u daar het vuur in ’t oosten? Hij is gecrashed.”

„’t heeft geen zin, hij is gecrashed.”

„Heb je ‘m gezien?”