Piet Adema (ChristenUnie) nieuwe minister van Landbouw

Piet Adema (ChristenUnie) is benoemd tot de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat heeft zijn partij maandag bekendgemaakt. Adema is de opvolger van partijgenoot Henk Staghouwer, die begin september opstapte. De 57-jarige Adema was eerder gedeputeerde van de provincie Friesland, waarnemend burgemeester in Achtkarspelen, Tynaarlo en Borger-Odoorn en partijvoorzitter van de ChristenUnie. Momenteel is hij bestuurder en toezichthouder in de ondernemersbranche.

Lees ook: Het opstappen van minister Staghouwer vertraagt het toch al complexe stikstofdossier van het kabinet

Adema wordt onder meer verantwoordelijk voor het stikstofdossier. Hij wil als landbouwminister de boeren in Nederland „duidelijkheid, rust en zekerheid over de toekomst” bieden, zodat het vertrouwen in de overheid „weer kan groeien”. „De landbouw heeft toekomst in ons land”, stelt Adema, die zich realiseert dat er „dingen anders moeten”. Maar volgens hem weten en willen „de meeste veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers” dat ook. Samen met hen wil hij werken aan een „toekomstbestendige landbouw (…), met oog voor natuur, klimaat en waterkwaliteit”.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zegt een „indringend beroep” te hebben gedaan op Adema om de vrijgekomen ministerspost op zich te nemen. In zijn reactie wijst Segers naar het advies dat Johan Remkes woensdag uitbrengt over de gesprekken die hij voerde met natuur- en landbouworganisaties over de stikstofcrisis: „Met het advies van Johan Remkes in aantocht komt het er nu op aan dat we niet tegenover elkaar blijven staan, maar samen de schouders zetten onder de landbouw van de toekomst.” Hij ziet in Adema een „stevige bestuurder” die met zijn ervaring „de aangewezen persoon” is om samen met de boeren „de belangrijke uitdaging aan te gaan.” Adema wordt maandagmiddag op paleis Noordeinde beëdigd door koning Willem-Alexander.

Terugtreden Staghouwer

Staghouwer besloot vlak na het zomerreces uit eigen beweging terug te treden, omdat hij zichzelf niet „de juiste figuur” achtte om als Landbouwminister „leiding te geven aan opgaven die er liggen”. Daarmee doelde hij op de stikstofcrisis in Nederland. Sinds het vertrek van Staghouwer nam Carola Schouten (eveneens ChristenUnie) zijn taken waar als Landbouwminister. Dat deed ze naast haar portefeuille als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Het lukte Staghouwer niet om, zoals hij gehoopt had, als minister de boeren perspectief te bieden in een onzekere tijd. Tijdens zijn bewind namen de boerenprotesten in omvang toe en werd Remkes aangesteld als gespreksleider tussen de verschillende partijen in het stikstofdossier.