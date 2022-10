Oud-president Trump klaagt CNN aan wegens smaad

Donald Trump heeft de Amerikaanse nieuwszender CNN aangeklaagd voor smaad. Dat meldt het Amerikaanse Bloomberg. Volgens de oud-president heeft CNN zich schuldig gemaakt aan een lastercampagne tegen hem om te voorkomen dat hij bij de verkiezingen in 2024 opnieuw tot president wordt verkozen.

CNN zou zich enkel op negatieve berichtgeving over Trump hebben gericht en positief nieuws over de oud-president steevast genegeerd hebben. In de aanklacht staat verder dat CNN „haar enorme invloed” heeft gebruikt om Trump „politiek te verslaan”. Ook wordt de zender beschuldigd van het besmeuren van Trumps reputatie met „een reeks van steeds schandaligere, valse en lasterlijke etiketten”. Volgens zijn advocaten zou hij zijn uitgemaakt voor „racist”, „Russische lakei” en „Hitler”.

De ex-president wil dat CNN een schadevergoeding van zeker 475 miljoen dollar (484 miljoen euro) betaalt. De nieuwszender heeft nog niet gereageerd op de aanklacht. In juli dreigde Trump via een brief van zijn advocaat al met een rechtszaak tegen CNN en andere media omdat zij zouden hebben gemeld dat zijn beweringen over fraude bij de presidentsverkiezingen in 2020 op niets gestoeld waren.